Mike Tyson a adăugat că a fost „recunoscător” și „nu a regretat că a intrat în ring pentru ultima dată”.

„Aceasta este una dintre acele situații în care ai pierdut, dar totuși ai câștigat. Sunt recunoscător pentru noaptea trecută. Nu regret că am intrat în ring pentru ultima dată. Aproape că am murit în iunie. Am suferit opt transfuzii de sânge. Am pierdut jumătate din sânge și 25 de kilograme în spital și a trebuit să lupt ca să fiu sănătos pentru a lupta, așa că am câștigat”, a notat Mike Tyson pe X.

„Copiii mei m-au văzut luptând cot la cot şi terminând opt runde cu un luptător talentat care are jumătate din vârsta mea, în faţa unui stadion plin până la refuz, şi este o experienţă pe care niciun om nu are dreptul să o ceară. Vă mulţumesc”, a încheiat Mike Tyson.

Prestația lamentabilă a fostului campion la categoria grea a stârnit dezamăgire în rândul fanilor, în timp ce huiduielile „au plouat” din mulțimea de peste 72.000 de spectatori de pe stadionul AT&T din Arlington, Texas, relatează The Guardian.

„Doar trist. Am închis pentru că nu mai puteam să mă uit. Este trist să-l văd pe Mike Tyson așa, pentru că am fost la fiecare luptă cu Tyson. Această luptă din seara asta nu a fost grozavă pentru box”, a scris legenda NBA, Earvin „Magic” Johnson.

„Îl iubesc pe Mike Tyson, dar (comentatorii) îi acordă prea mult credit. Arăta îngrozitor, să te antrenezi atât de mult și să aplici doar 97 de lovituri, toată lupta a fost o nebunie. Mă bucur că nu a fost rănit acolo”, a transmis, la rândul său, fostul campion mondial de box Terence Crawford.

Mike Tyson (50-7, 44 KO) a fost învins de Jake Paul (11-1, 7 KO) prin decizie unanimă într-un meci întins pe durata a 8 reprize de câte două minute, desfășurat sâmbătă, 16 noiembrie, în Arlington, Texas.

Abonații Netflix au raportat „perturbări masive” ale transmisiei meciului de box dintre Mike Tyson și Jake Paul.

Inițial, lupta în ring dintre Tyson și Paul a fost programată la 20 iulie, dar a fost amânată până în noiembrie, după ce fostul campion mondial a suferit o criză de ulcer.

În urma luptei, Jake Paul a câștigat 40 de milioane de dolari, iar Mike Tyson a intrat în posesia unei burse de 20 de milioane de dolari.

