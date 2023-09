În vârstă de 21 de ani, Fiona Crawley joacă tenis la colegiu pentru North Carolina Tar Heels, fiind cea mai bună în Divizia I din NCAA, competiție care însă le interzice sportivilor să pretindă premii mai mari de 10.000 de dolari pe an.

Astfel, după ce, beneficiară a unui wildcard, a reușit să ajungă pe tabloul principal la turneul de Mare Șlem de la New York, Fiona a trebuit să renunțe la cei 81.000 de dolari pentru a-și putea termina cariera universitară la UNC-Chapel Hill.

„Nu aș lua banii pentru a-mi risca eligibilitatea, dar am muncit săptămâna aceasta și mi se pare ireal că există jucători de fotbal și baschet care fac milioane din oferte NIL, iar eu nu pot lua banii pentru care am muncit atât de mult”, s-a plâns Fiona Crwley.

„Nu aș fi fost eligibilă să joc tenis la colegiu conform regulilor NCAA. Și asta e ceva ce nu aș fi pus niciodată în pericol. Regulile sunt reguli, dar simt că am luptat pentru acești bani și, prin urmare, meritam acei bani. Nu cred că am realizat cu adevărat ce am pierdut până când am stat în biroul contabilului uitându-mă la toți banii”, a mărturisit Fiona Crwley.

În primul tur la US Open, Fiona Crwley a fost învinsă de Anastasia Pavliuchenkova (Rusia, 98 WTA), scor 2-6, 4-6.

