„Am văzut-o (n.red. pe Serena Williams) după (n.red. turneul de la) New York, am fost și ne-am întâlnit. Se simte grozav, normal, este foarte fericită. Familia ei crește acum. A vrut să aibă al doilea copil, era dorința ei și normal că este foarte fericită. Nu cred că vrea să revină, dar tenisul este parte din viața ei. Așa că poate va reveni pe teren, măcar pentru a se bucura de acest sport”, a spus Patrick Mouratoglou în interviul acordat CNN.

Declarațiile pot fi urmărite în video, de la minutul 3:19.

Patrick Mouratoglou is widely regarded as one of the great tennis coaches in the sport, and his newest star is none other than 19-year-old US Open champion Coco Gauff. He reflects on her rise to the top. https://t.co/N0qJvgNZir pic.twitter.com/WcQ8IQi82T