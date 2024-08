Confruntările dintre fanii oaspeților și poliția au început în minutul 78 al meciului. După multă confuzie, s-au tras gloanțe de cauciuc și s-au folosit gaze lacrimogene pentru a scoate argentinienii din sectorul de tribună.

Pe rețelele de socializare circulă videoclipuri în care, pe lângă gazul lacrimogen, se vede cu polițiștii trag gloanțe de cauciuc în suporteri.

Inițial nu a fost precizat motivul care a declanșat incidente, însă, ulterior, clubul gazdă a anunțat că fanii lui San Lorenzo au încercat să pătrundă în forță în sectoarele de tribună destinate localnicilor.

Nu s-a anunțat un număr al răniților sau al persoanelor arestate.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Outro vídeo do confronto entre a polícia militar com a torcida do San Lorenzo na Arena MRV.



📽️: @danlages pic.twitter.com/ZOEaYRE0QN