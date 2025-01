Doar patru persoane au supraviețuit

Dintre toate persoanele care au participat la o petrecere anuală înainte de Crăciun, pe 23 decembrie, doar patru au supraviețuit.

Pentru petrecere au fost coapte două prăjituri, iar familia ar fi putut fi cruțată dacă ar fi ales să taie a doua prăjitură, sigură, în loc de cea care a fost otrăvită cu arsenic.

Familia crede că tortul ar fi putut fi otrăvit de un străin care le purta ranchiună. Otrava și-a făcut efectul atât de repede, încât invitații au început să se zvârcolească, la câteva minute după ce au gustat tortul.

Femeia care l-a preparat este acum „îngrozită de vinovăție”, aflându-se în stare gravă la spital, iar familia se teme pentru recuperarea ei.

Totodată, a fost dezvăluit faptul că anul trecut, un membru al familiei a murit după ce a mâncat banane otrăvite.

Două prăjituri, aduse la masă

Isabel Moraes, o rudă apropiată, a descris în detaliu, pentru prima dată, circumstanțele tragediei de la Torres, lângă Porto Alegre, în sudul Braziliei.

Moraes a spus la câteva ore după ce au mâncat tort, cumnata sa Maida Bernice Flores da Silva, 58 de ani, Neuza Denize Silva Dos Anjos, 65 de ani, și fiica lui Neuza, Tatiana Silvia Dos Santos, 43 de ani, au murit.

Autoritățile au dezvăluit ulterior că în corpurile lor au fost găsite urme de arsenic letal. Zeli și strănepotul ei, Mateus, în vârstă de 10 ani, fiul Tatianei, s-au simțit, de asemenea, rău și au fost transportați de urgență la spital.

„Zeli este îngrozită de ceea ce s-a întâmplat. A fost un accident. I-am spus că nu ar trebui să se învinovățească”, a spus Isabel, de 54 de ani, de profesie psiholog.

„În fiecare an, Zeli gătește tortul și în fiecare an toată lumea se întâlnește în familie pentru a sărbători Crăciunul și a fi împreună. Dacă ar fi mâncat-o pe celaltă, poate că nu s-ar fi întâmplat asta. Ambele erau pe masă și Jefferson a spus că s-a decis să se lase tortul Maidei și să se mănânce tortul lui Zeli, deoarece ea era cea care îl făcea în fiecare an. Imediat ce au început să mănânce, s-au simțit rău”, a povestit Isabel..

„Jefferson mi-a spus că a simțit un gust amar, iar Zeli, care mâncase două felii, după ce toată lumea a început să se plângă, a spus: Stop, nimeni nu mai mănâncă!”.

„Pur și simplu, nu știm nimic”

Când a fost întrebată ce crede că s-ar fi putut întâmpla, Isabel și-a șters lacrimile și a spus:

„Este greu pentru noi, pur și simplu, nu știm nimic, am văzut rapoartele despre arsenic, dar Zeli nu ar fi.otrăvit pe nimeni. Avem un văr chimist, care ne-a spus că este imposibil ca o cantitate atât de mare de arsenic să fi fost produsă de ingrediente expirate, așa că ne întrebăm dacă nu cumva cineva a făcut-o intenționat”.

„Totuși, este ciudat. Poliția a spus că nu a mai văzut un astfel de caz. Cred că, dacă este o acțiune deliberată, va fi cineva care are ceva împotriva familiilor noastre, dar nu am nicio idee cine ar putea fi”, a precizat femeia.

Amintindu-și de inundații devastatoare care au lovit zona în luna mai și i-au forțat pe Zeli și Paulo să se mute, Isabel a povestit:

„Au pierdut totul și au primit o mulțime de donații, ca toată lumea. Aveau mâncare și oale și tigăi și poate că ingredientele pe care le-au primit fuseseră deja otrăvite de cineva, este posibil, dar putem spune cu siguranță că nu a fost Zeli. Poate a fost cineva bolnav mintal, poate cineva a fost cinic și a pus otrava în ingrediente și apoi a donat mâncarea”.

Soțul lui Zeli a murit după ce a mâncat banane

Isabel a confirmat, de asemenea, că soțul lui Zeli, Paulo, a murit în septembrie din cauza unei toxiinfecții alimentare, după ce a mâncat banane suspectate că ar fi fost contaminate cu substanțe chimice în urma inundațiilor.

Ea a spus: „Zeli mi-a povestit ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Paulo acum câteva luni.

„Le-au mâncat și au băut cafea, apoi au ieșit la o plimbare, dar după câteva minute el a spus că nu se simte bine și a început să vomite, iar câteva minute mai târziu i s-a făcut rău și ei. Un vecin i-a văzut și a chemat o ambulanță, dar starea lui Paulo s-a înrăutățit și în cele din urmă a murit. Cu toții am spus atunci că bananele trebuie să fi fost contaminate de apele inundațiilor”.

Isabel a adăugat că familia are toată încrederea în poliție că va dezlega misterul acestei tragedii: „Știm că iau acest lucru foarte în serios și investighează fiecare aspect”.

