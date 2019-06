Discursurile sale mobilizatoare dinaintea partidelor au devenit marcă înregistrată. Cuvintentele lui ating inima, mișcă vestiarul, emoționând deopotrivă colegi și public, și dezvăluie un tânăr cu personalitate și cu vocabular peste media fotbaliștilor. Un lider. Liderul unei generații fără complexe.

Istoria se scrie însă din mici detalii. Un astfel de amănunt spune că Ionuț Radu a ajuns la fotbal în urma unui anunț dat la Mica Publicitate de antrenorul Ștefan Popa. Fostul rapidist căuta copii pentru școala de fotbal proaspăt înființată, Viitorul București, și a promovat în Libertatea anunțul de selecție.

La apelul tehnicianului au răspuns mai mulți copii, printre care și Ionuț Radu, actualul căpitan al naționalei de tineret și titular la echipa italiană Genoa.

”În iunie 2002, am înființat școala de fotbal Viitorul București, pe terenurile de zgură de la Stadionul Lia Manoliu. La început, am avut doar doi copii, cei ai asociaților din firmă. Apoi, cunoscând-o pe doamna Dăescu, de la Libertatea, am dat anunț în ziar în care anunțam că facem selecții pentru copiii născuți în anii 1996 și 1997. În primăvara anului 2003, la Viitorul București a venit și Radu. Era mic, blond… Aveam, în total, 15-16 copii”, povestea Popa, în numărul din 12 septembrie 2018, după calificarea miraculoasă a tineretului la Euro 2019.

Stârniți de vorbele lui Popa, am dat timpul înapoi și ne-am pus pe căutat anunțul care a schimbat soarta fotbalului românesc.

Doamna Laura Dăescu lucrează și acum la Libertatea, dar timpul i-a șters orice amintire referitoare la acel mesaj.

Informația din cutiile de carton

În perioada iunie 2002-iulie 2003, în care s-a închegat lotul lui Ștefan Popa, hârtia era la putere în România. Internetul nu prinsese viteză.

Arhiva ziarului nu era depozitată pe suport electronic, ci se aduna, fizic, în magazii.

Astfel, a fost nevoie să mergem la depozitul din cartierul bucureștean Crângași, unde sunt ținute la păstrare toate edițiile ziarului apărute de la primul număr și până în prezent.

Depozitul în care este stocată colecția ziarului ”Libertatea”

În cutiile din carton zace informația acelor zile. Era octombrie 2002, când, după ce a văzut anunțul, Radu și-a pus ghetele-n ruscac și s-a dus la teren. Azi, Ionuț Radu are întâlnire cu Germania și cu istoria.

”Îmi aduc aminte de acea perioadă. A fost un moment special. Și da, are importanța lui în parcursul carierei mele. Bunica mea citea Libertatea și a văzut acel anunț și așa am aflat de el! Ați găsit o poveste foarte frumoasă”

– Ionuț Radu, portar la Genoa, în Serie A, și căpitanul naționalei U21 a României

Clubul de copii și juniori Viitorul București s-a înființat în iunie 2002 și a dispărut patru ani mai târziu, după neînțelegeri între cei trei acționari.

ANUNȚUL

”Clubul Viitorul București anunță selecții pentru copii născuți în 1996 și 1997. Antrenamentele se desfășoară pe terenul de lângă stadionul ”Lia Manoliu”.

HOBBY

Ionuț Radu are peste 150 de perechi de adidași.

