Invocat ca expert din partea apărării, Jean-Claude Alvarez a prelevat mostre din părul sportivei pe care le-a analizat și a efectuat și alte analize, ajungând la concluzia că Simona este nevinovată.

„Am crezut că visăm. În acest caz, suntem în plin proces de condamnare a unei femei nevinovate. Ea a pledat întotdeauna pentru un sport fără dopaj. Aceasta este o greșeală. Având în vedere concentrația substanței din părul ei, este imposibil ca ea să fi luat roxadustat în mod eficient. Roxadustat este o moleculă care aproape că nu există în Europa, nu există în Statele Unite și ea a fost contaminată de două ori, potrivit ITIA. E irațional! Am găsit o sursă de contaminare, dar am găsit și o alta. Caută lucruri halucinante”, a spus Jean-Claude Alvarez, întrebat de suspendarea primită de Simona Halep.

Profesorul a precizat că nivelul de roxadustat al Simonei este de 0,2 nanograme pe mililitru (în urină), ceea ce „nu înseamnă nimic”, pentru că poate proveni de la suplimente alimentare.

„A existat o pacientă tratată în Franța cu roxadustat, iar eu i-am luat o mostră de păr. Am găsit în părul acestei femei o concentrație de peste 100 de ori mai mare decât în părul Simonei. Este scandalos din partea WADA (Agenția Mondială Anti-Doping)”, a afirmat Jean-Claude Alvarez pentru L’Équipe.

Sursa de contaminare: colagenul folosit de sportivă

Potrivit lui Jean-Claude Alvarez, sursa de contaminare este „foarte clară”, în condițiile în care colagenul folosit de sportivă împotriva durerilor fizice este fabricat cu ingrediente care vin din China și are roxadustat în el.

După ce a analizat o mostră de păr a sportivei, expertul și-a dat seama că „totul mirosea a contaminare”, așa că i-a cerut Simonei să-i furnizeze tot ce a luat în zilele premergătoare testului.

„Am analizat totul pentru a vedea unde putem găsi contaminarea. Și am găsit-o în pulberea de colagen pe care o folosea. Am repetat experimentul de 14 ori și a fost pozitiv de 14 ori. Am trimis rezultatele la laboratorul american acreditat de WADA, dar când au repetat testele nu au găsit nimic. De asemenea, am trimis rezultatele mele lui Pascal Kintz (care lucrează la laboratorul de toxicologie din Strasbourg) și nici el nu a găsit nimic. Noi spunem că există roxadustat în colagen, dar laboratorul american spune că nu există”, a spus Jean-Claude Alvarez.

În ceea ce privește suspendarea Simonaie Halep, profesorul francez a precizat că „Tribunalul independent (înființat de Sport Resolution, care a fost mandatat de ITIA) admite că a existat o contaminare, dar nu crede că este suficient pentru a duce la un rezultat pozitiv și, prin urmare, că există o altă sursă”.

„Am făcut un experiment cu o colegă, punând-o să ia timp de șase zile același praf de colagen ca și Simona. Am luat probe de urină din prima zi până în ziua a șasea. Din 35 de probe, 7 au fost pozitive. Asta dovedește că administrarea acestei pulberi te poate face pozitiv la roxadustat. Este foarte clar”, a afirmat Jean-Claude Alvarez.

Despre suspendarea Simonei Halep pentru anomalii în pașaportul biologic, profesorul francez spune că experții și-au schimbat interpretarea, după ce au aflat că în analize sportiva figura că luase roxadustat.

„Roxadustat ar trebui să crească hemoglobina. Deci, în acest caz, cu acest parametru, au considerat că este prea puternic. A fost testată pozitiv pe 29 august (2022). Pe 26 august a avut o probă negativă. Dar când iei aceste molecule, ele rămân cel puțin 15 zile în urină. Asta înseamnă că ea ar fi luat roxadustat între cele două date (26 și 29 august) și ar fi rămas doar 0,2 nanograme pe 29. Este imposibil din punct de vedere farmacologic”, a conchis Jean-Claude Alvarez.

Simona Halep a anunțat că face apel

Simona Halep a fost suspendată patru ani din tenis în urma testului pozitiv cu roxadustat de la US Open, după ce a fost audiată la finalul lunii iunie de către tribunalul Sport Resolutions.

Într-o primă reacție, Simona Halep a transmis că este, „şocată şi extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal” și că face apel, conform prevederilor legale.

De asemenea, Simona Halep i-a acuzat pe experții de la Agenția Internațională de Integritate în Tenis (ITIA) care au analizat probele ce i-au fost prelevate că și-au schimbat „brusc” opinia, după ce i-au aflat identitatea.

