Propunerile lui Gheorghe Tadici pentru redresarea handbalului feminin românesc, după eșecul de la Mondialele din 2017. Selecționerul naționalei de tineret a României cere conducerii FR Handbal să oblige cluburile din Liga 1 să acorde mai multă atenție jucătoarelor tinere.

”Dacă vrem ca naționala feminină de handbal să se mențină în primele 10 locuri din lume, și să nu dispară precum naționala masculină, este nevoie urgent de o strategie foarte bine gândită din partea Federației.

Trebuie să avem grijă de jucătoarele tinere, să le dăm posibilitatea să joace în Liga 1. Eu am propus în Comisia Tehnică, fiecare club să aibă pe teren o jucătoare sub 21 de ani cel puțin 30 de minute și patru jucătoare sub 23 de ani în lotul de 16. Altfel, Liga Florilor sau Liga Zimbrilor se vor transforma în Liga străinilor”, a declarat Gheorghe Tadici, pentru libertatea.ro.

Fostul selecționer al primei reprezentative crede că naționala României suferă din cauza invaziei de jucătoare străine în campionatul intern: ”Se pierd foarte multe jucătoare tinere și talentate, care renunță și se lasă după 12 ani de handbal, când își dau seama că nu au perspective. Ce identitate are CSM București, care câștigă campionatul și Cupa României cu handbaliste de talie mondială? Noi, în loc să ne pregătim jucătoarele, pregătim jucătoare pentru Suedia, Norvegia sau Franța, care sunt în semifinale la Mondiale. Țări cu un nivel de trai mult mai ridicat decât al nostru nu-și permit să plătească salarii ca în România. La băieți, avem mulți sârbi de mâna a doua”.

Gheorghe Tadici crede că naționala feminină a României a suferit în plan mental pe finalul partidei pierdute cu Cehia, 27-28, în optimile CM: ”E normal să fim dezamăgiți după o astfel de eliminare, când ajungi să depinzi de 11 secunde. Cred că îl prelungiri le băteam. Mentalul are legătură cu societatea în care trăim”.