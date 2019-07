In marea majoritate a cazurilor, sunt alese biciclete mountain bike deoarece acestea sunt usor de manevrat atat pe asfalt, in aglomeratia marilor orase, cat si pe potecile de munte si drumuri accidentate, fiind practic create pentru acest lucru. In plus, bicicletele mountain bike, din punct de vedere vizual arata foarte bine, forma sportiva fiind foarte apreciata de catre toti pasionatii de ciclism.



In momentul in care sunteti in cautarea unei astfel de biciclete, trebuie sa va ganditi foarte bine la ce urmeaza sa o utilizati, iar in functie de bugetul de care dispuneti, sa cautati si sa alegeti bicicleta potrivita nevoilor dumneavoastra.



Daca nu sunteti un impatimit al sporturilor extreme pe bicicleta, insa doriti sa achizitionati o bicicleta cu ajutorul careia sa va deplasazi in oras si in aceasi timp care sa fie cel putin decenta si pe partea de off road, atunci Bicicleta Cannondale Trail 7 pe 29′ cu 18 viteze, poate fi alegerea perfecta, fiind combinatia perfecta dintre un nivel de echipare destul de bun am putea spune si un pret mai mult decat excelent.



Aceasta bicicleta o puteti vedea in cel mai mare showroom biciclete Arad, unde poate fi de asemenea si testata de catre toti cei care sunt interesati sa achizitoneze o bicicleta foarte bine echipata pentru pretul la care este disponibila, 2199 lei, fiind aplicata si o reducere consistenta de 28%.



Cannondale Trail 7 pe 29′ este disponibila in 3 marimi M, L si XL, precum si in doua culori, negru sau verde neon, combinatii care ii redau bicicletei un look aparte.



Ca si specificatii principale, gasim pe aceasta bicicleta Cannondale, frane hidraulice cu disc atat pe fata cat si pe spate, Shimano MT200 hydro disc, 160/160mm RT26 rotors si manete frana Shimano MT200 hydro disc.



In ceea ce priveste schimbataorele, intalnim manete schimbator Shimano Easy Fire EF505 cu un sistem 2×9, un schimbator foi MicroShift Direct Mount si schimbator pinioane Shimano Altus.



Din punctul de vedere al nivelului de echipare generala, bicicleta Cannondale Trail 7 pe 29′ este foarte bine gandita, astfel ca pentru aceasta zona de pret, se poate considera faptul ca nu exista nici un fel de motiv de repros.



Un atu foarte important al acestei biciclete, pe langa echiparea mai mult decat decenta pentru aceasta marja de pret, este legat de greutate. Cadrul este confectionat din aluminiu, ceea ce o face o bicicleta foarte usoara in raport cu dimensiunile sale, deci si usor de manevrat pe orice tip de suprafata.



Daca doriti o astfel de bicicleta la cel mai bun raport pret/calitate, atunci trebuie sa apelati la cel mai important showroom din Arad, sau sa apelati la Racingbikeshop.ro. In cazul in care veti alege sa achizitonati online, trebuie mentionat faptul ca veti beneficia de transport gratuit, nu doar la acest model, ci la toata gama de biciclete, comanda fiind livrata in 24 de ore.



De asemenea, bicicleta va fi montata in proportie de 95% si reglata, astfel incat din momentul primirii coletului, in doar cateva minute, va putea fi pusa la treaba.



Toate detaliile despre Cannondale Trail 7 29′ cat si pentru restul bicicletelor, va sunt puse la dispozitie pe site, astfel ca pentru a va putea convinge singuri de calitatea produselor, accesati acum Racingbikeshop.ro.



