Tehnicianul nu și-a chemat la eveniment jucătorii, aceștia au rămas în cantonament pentru a pregăti meciul cu echipa lui Gică Hagi.

„Nici măcar nu ne-a trimis invitațiile… Ne-am uitat la meciuri la televizor și el s-a distrat”, a spus unul dintre fotbaliști.

Poenaru a explicat de ce nu a programat nunta în altă zi.

„Este un eveniment fericit, nu am avut cum să programez altfel. Eu am luat în calcul programul naționalei, însă nu era liber weekend-ul trecut la restaurant. Era liber abia la anul. Am încercat să mutăm meciul pentru vineri, dar nu aveam nocturnă. Nu îmi va fi foarte greu, pentru că eu nu sunt omul care le are cu șprițurile. La mine, meciul și seriozitatea sunt foarte importante. Le-am cerut să îmi facă cadou un rezultat pozitiv și o să-i scot la masă după aceea”, a declarat Ilie Poenaru pentru Fanatik.

Sâmbătă a mai fost un chef de pomină. Fostul dinamovist Sorin Strătilă a făcut cununia civilă cu aleasa inimii, Oana, iar nunta este programată pentru vara anului viitor. Cei doi au încă un motiv de bucurie: urmează să devină părinți.

