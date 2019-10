De Mihai Toma,

ACTUALIZARE: Antrenorul Daniel Dobre vorbit despre cum se prezintă Simona Halep din punctul de vedere fizic.

”Spatele e în regulă. Am jucat ușor cinci zile în prima săptămână. Următoarea a fost aproape full. A făcut tratament în România, nu injecții, ci perfuzii, plus exerciții speciale pentru spate. S-a odihnit”, a spus el.

Acum se simte bine, e fericită să fie aici. Să intre pe teren pentru că anul trecut nu a putut juca. Așteptăm acest prim meci, suntem încrezători că îl poate gestiona. Chiar dacă fizic poate că nu e la sută la sută, mintal și emoțional e acolo Daniel Dobre, citat de gsp.ro:



Simona a completat: ”Am avut o pauză, iar apoi am urmat tratamentul de după accidentare. Acum mă simt mult mai bine. Am avut o săptămână de pregătire la cel mai înalt nivel. Sunt fericită că sunt sănătoasă din nou. Abia aștept să înceapă turneul. Mă uit spre viitor și deja îmi setez noi țeluri, noi obiective. Vreau să am parte din nou de momente importante. Mă simt capabilă să mai realizez lucuri mari în tenis. Cele două titluri de Grand Slam m-au ajutat să devin mai relaxată pe teren, să mă bucur de timpul petrecut acolo”.

Bianca Andreescu a izbucnit în lacrimi. Ce i s-a întâmplat în avion, în drum spre Turneul Campioanelor

ACTUALIZARE 27 octombrie. Presa din Canada a prefațat meciul.

Bianca Andreescu și Simona Halep, idolul ei din copilărie, se vor duela la Turneul Campioanelor. Cu siguranță, această partidă nu poate fi ratată! Bianca a jucat deja cu două dintre jucătoarele din grupa ei, pe care le-a învins. Cu Simona nu s-a mai întâlnit până acum

Tennis Canada:

305.000 de dolari sunt acordați la Shenzhen pentru fiecare meci câștigat în grupă

sunt acordați la Shenzhen pentru fiecare meci câștigat în grupă 4.000.000 $ va primi câștigătoarea Turneului Campioanelor 2019

va primi câștigătoarea Turneului Campioanelor 2019

”Este o grupă foarte dificilă. Toate adversarele joacă foarte solid, toate sunt foarte bune. Pentru mine va fi o mare provocare pentru că revin după o accidentare şi trebuie să le înfrunt”, a spus Halep la conferința de presă de după tragerea la sorți.

Eu voi da totul pe teren şi voi încerca să joc cât pot de bine pentru a câştiga meciurile Simona Halep

Simona se antrenează din greu la Shenzen.

În aceeași grupă se va mai disputa duelul Elina Svitolina (Ucraina) – Karolina Pliskova (Cehia).

