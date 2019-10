De Daria Maria Diaconu,

Sportiva cu origini românești se afla în avion când cineva i-a scris un mesaj pe un șervețel. Mesajul primit a emoționat-o până la lacrimi pe Bianca Andrescu.

„Am două fiice. Le-ai inspirat pe amândouă în mod profund. Niciuna dintre ele nu joacă tenis, dar cunosc ceea ce ai reușit tu să faci. Datorită ție, fiicele mele știu că nimic nu este imposibil dacă au o dorință suficient de puternică. Ca părinte, sunt foarte recunoscător pentru impactul pe care îl ai în viețile copiilor mei. Îți multumesc și fie ca această călătorie să îți aducă atâta bucurie cât ai adus în viețile altora. Un canadian”, i-a scris fanul Biancăi Andreescu, potrivit gsp.ro.

Jucătoarea de tenis i-a răspuns fanului pe contul ei de Instagram.

„Ăsta este cel mai frumos lucru într-o carieră de tenismenă. Cineva din același avion cu mine a scris un mesaj foarte frumos pe un șervețel și mi l-a înmânat. Am început să plâng, pentru că uneori nu realizez impactul pe care îl am asupra altora prin ceea ce reușesc să fac. Întotdeauna mi-am dorit să fac bine în lume și să am o înfluență pozitivă asupra vieților oamenilor. Îi mulțumesc omului care a scris mesajul acesta și le mulțumesc tuturor celor care îmi scriu mesaje de încurajare. Sunt mai mult decât recunoscătoare”, a spus Bianca Andreescu.

Bianca Andreescu (4 WTA, 19 ani) va juca în premieră cu Simona Halep (5 WTA, 28 de ani), luni, în cel de-al doilea meci din Grupa Mov de la Turneul Campioanelor, după cel dintre Karolina Pliskova (2 WTA, 27 de ani) și Elina Svitolina (8 WTA, 25 de ani). Meciul se va juca după ora 15:30.

FOTO: EPA; Instagram

Citeşte şi:

Fără ţâfnoşi în funcţii publice | Despre fracturile de logică din condițiile puse de USR pentru susținerea guvernului

Libertatea a trimis un jurnalist în Siria | În mijlocul războiului pentru a ajuta! Românca Roxana Diaconescu se luptă să salveze viețile oamenilor prinși în conflictul din Siria

Cultul lui Pomohaci | Cum îi ademenea pe minori fostul preot acuzat de pedofilie. “La părintele îi e frică să doarmă singur”

GSP.RO După ce a fost bătut de Anamaria Prodan, Dan Alexa a fost oprit pe stradă de o femeie! Acum s-a aflat totul. Uluitor ce a urmat

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2019. Cum încep zodiile săptămâna