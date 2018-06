Simona Halep a câștigat turneul de la Rioland Garros. Este primul titlu de Mare Șlem pentru sportiva noastră.

În sfârșit, visul a devenit realitate. Simona Halep (26 de ani) a câștigat primul său titlu de Mare Șlem din carieră, după ce, ieri, în finala de la Roland Garros, s-a impus, scor 3-6, 6-4, 6-1, în fața americancei Sloane Stephens (25 de ani, 10 WTA).

După ce a devenit numărul 1 WTA, Simona Halep a repetat aproape obsesiv faptul că vrea să câștige un turneu de mare Șlem. ”Vreau un Mare Șlem! Nu contează care va fi, important e să fie un Mare Șlem. Până acum am avut cele mai mari șanse la Roland Garros, pentru că am jucat două finale”, spunea sportiva din Constanța la începutul acestui an.

Apoi, pe parcursul lui 2018, a continuat să vorbească despre subiectul care o măcina: ”Muncesc în fiecare zi pentru câștigarea unui Mare Șlem. Iau totul turneu cu turneu, meci cu meci, sper să ajung să am destulă experiență încât să câștig într-o zi. Mă gândesc la câştigarea unui Mare Șlem, dar nu ştiu dacă se va întâmpla anul acesta sau în viaţa aceasta”. Până la urmă, Simona Halep și-a văzut visul cu ochii la Paris, acolo unde mai jucase două finale.

Sâmbătă, pe zgura de la Roland Garros, Simona Halep a muncit pe rupte pentru a transforma visul în realitate. În primul set, liderul WTA n-a avut replică în fața atacurilor în forță al adversarei, cedându-l după 44 de minute. A urmat setul secund și revenirea. Simo a luptat pentru fiecare minge până la epuizare, reușind în final să egaleze la 1, după ce, la un moment dat, era 4-4. Ultimul set a reprezentat un galop de sănătate al unei sportive exemplare, care a muncit cât zece pentru acest trofeu pe care l-a dorit enorm.

”Sunt foarte fericită că am câștigat aici. Parisul este un oraș special pentru mine! Visam la acest moment de când aveam 14 ani. Mi-am dorit ca acest titlu să vină aici, la Paris!”, a declarat Simona Halep, după acest succes istoric.

Sportiva noastră a adăugat: ”A fost un meci epuizant. Stephens este o jucătoare foarte bună. După primul set, m-am relaxat și am căutat să mă bucur de meci. Am găsit forța mentală și, în final, am reușit această victorie”.

Simona Halep a mai jucat două finale la Roland Garros, în 2014 și în 2017, ambele pierdute. De asemenea, a mai jucat o finală a unui turneu de Mare Șlem, la Austrailan Open 2018, de asemenea pierdută.