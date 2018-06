Antrenorul Simonei Halep a trăit la intensitate maximă jocul elevei sale, iar reacţiile pe care le-a avut au devenit virale pe internet.

Probabil cele mai dificile momente pentru Cahill au venit în setul decisiv. Deşi Simona a preluat definitiv iniţiativa, au existat câteva schimburi la limită, pe care liderul mondial le-a câştigat şi cu dram de noroc.

De fiecare dată, antrenorul de 52 de ani nu a evitat să-şi arate satisfacţia. În cele mai multe cazuri, a fost vorba şi de reacţii de descătuşare, pentru că punctele respective puteau schimba soarta meciului.

When someone talks bad about Simo ?? pic.twitter.com/zaV5Zep0ZU — SimoReactions (@Simoreactions) June 9, 2018

I HAVE NO WORDS @darren_cahill I LOVE YOU pic.twitter.com/vltAjMX5vn — SimoReactions (@Simoreactions) June 9, 2018

Yes!! Darren is one of us!! ?? pic.twitter.com/aibvX148dw — SimoReactions (@Simoreactions) June 9, 2018

She searched Darren by look ? pic.twitter.com/0UsLes3iIq — SimoReactions (@Simoreactions) June 9, 2018

Mai mult decât atât, la final, Darren Cahill a fluturat un steag al României, alături de ceilalţi membri ai echipei Simonei. De altfel, Halep şi omul care a transformat-o în număr 1 mondial şi campioană de Grand Slam s-au îmbrăţişat secunde bune, imediat după ultimul punct.

“Îl văd acolo pe Darren cu un steag al României. Mulţumesc, Darren!“, a spus Simona, cu zâmbetul pe buze, la discursul de la festivitatea de premiere.