Cu lacrimi în ochi, campioana s-a îmbrățișat cu părinții, cu fratele ei, cu antrenorul Darren Cahill, precum și cu ceilalți membrii din staff-ul ei.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a câştigat, sâmbătă, primul său titlu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens în finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

It takes a village.@Simona_Halep climbs up to thank her team.#RG18 pic.twitter.com/HuR0w5e6Tt

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018