Cehoaica Petra Kvitova, dublă campioană la Wimbledon, a scris că Simona merita acest titlu: ”Simonaaaaa! Ai reuşit. Sunt atât de bucuroasă pentru tine. Să te bucuri de fiecare secundă. Meriţi atât de mult acest moment”.

Germanca Andrea Petkovic, pe care Halep a învins-o în turul al treilea la Paris, a avut următorul mesaj: ”Pentru toţi negativiştii, care au spus că nu va câştiga un Grand Slam deoarece este slabă din punct de vedere mental, să vă stea în gât. Fiecare are ritmul său şi unele eşecuri sunt pietre de temelie în viaţa individuală”. Petkovic a continuat: ”Felicitări, Simona – asta încerc să spun şi mulţumesc pentru lecţia pe care ne-ai dat-o”.

For all the haters who said she‘ll never win a Slam because she‘s mentally weak, go choke on that. Everyone has their own timing and supposed failures are often just stepping stones in an individual‘s life. — Andrea Petkovic (@andreapetkovic) June 9, 2018



Rusoaica Daria Kasatkina remarcă faptul că un astfel de titlu ”este vorba despre răbdare şi despre multă muncă. Multe felicitări pentru @Simona_Halep. O mare campioană”.

It’s all about patience and ward work. Huge congrats to @Simona_Halep ?????? Big champ — Daria Kasatkina (@DKasatkina) June 9, 2018



Anabel Medina Garrigues (Spania) a transmis că Halep merita să câştige un titlu de Mare Şlem: ”Felicitări @Simona_Halep & @darren_cahill! Meritaţi un Grand Slam! Enhorabuena (Felicitări)!”



Fosta jucătoare australiană de tenis Rennae Stubbs remarcă faptul că ultimele trei turnee de Mare Şlem au fost câştigate de jucătoare care nu aveau până acum în palmares un astfel de trofeu: ”Lacrimi! Lacrimi sincere!! Felicitări @Simona_Halep …. ca fostă jucătoare să vezi un astfel de moment e înduioşător! Trei câştigătoare în premieră de Grand Slam la rând….Sloane (Stephens – US Open), Woz (Caroline Wozniacki – Australian Open) şi Simo (Simona Halep – Roland Garros). Tenisul feminin e tare!!”

Tears! Honestly tears!! Congratulations @Simona_Halep …. as a former player to see this moment is heartwarming! Three in a row 1st time slam winners….Sloane, Woz and Simo. Women’s tennis is hot!! — rennae stubbs (@rennaestubbs) June 9, 2018



Belgianca Yanina Wickmayer consideră şi ea că Halep merita titlul la Paris: ”Felicitări @Simona_Halep!! Nimeni nu merita mai mult.. Să te bucuri de acest moment!

Congrats @Simona_Halep!! Nobody deserved this one more.. Enjoy your moment! #RG18 ? — Yanina Wickmayer (@yaninawickmaye8) June 9, 2018



Kristina Mladenovic (Franţa) a avut şi ea cuvinte frumoase: ”Când e vorba despre perseverenţă… e şi mai dulce şi mai binemeritat. Congratulations @Simona_Halep să te bucuri de momentul tău.. a sosit”.

When it’s all about perseverance..it’s even sweeter & more deserved. Congratulations @Simona_Halep enjoy your moment..it has come #RG18 — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) June 9, 2018



Rusoaica Elena Vesnina consideră că românca merita acest titlu mai mult ca oricine: ”Simonaa! Tu meriţi acest titlu mai mult ca oricine Multe felicitări @Simona_Halep”



Britanica Johanna Konta a transmis, la rândul ei: ”Complet meritat @Simona_Halep”.



Tenismanul sud-african Kevin Anderson a scris în reţelele de socializare: ”Felicitări @Simona_Halep pentru un binemeritat titlu la @rolandgarros”.



Legendarul Boris Becker a ţinut să aibă şi el un cuvânt de spus: ”Iar câştigătoarea este…? @Simona_Halep? #rumania @rolandgarros”.



Jucătoarea cehă de tenis Karolina Pliskova a transmis şi ea felicitări pentru acest succes: ”Felicitări Simona! Binemeritat, o treabă foarte bună”.

Congrats Simona ? Well deserved, great job! ? — Karolina Pliskova (@KaPliskova) June 9, 2018



Germanca Sabine Lisicki a exclamat: ”Ce finală! Multe felicitări @Simona_Halep pentru titlul la @rolandgarros”.

What a final! Big big congrats to @Simona_Halep for the @rolandgarros title ??????? — Sabine Lisicki (@sabinelisicki) June 9, 2018



Marius Copil, cel mai bun tenisman român al momentului, consideră că este un ”Moment istoric în România!!” şi transmite ”Felicitări Simona!!”

Moment istoric in România!! Felicitări Simona!! ?? — Marius Copil (@MariusCopil) June 9, 2018

Americanca Irina Falconi ”Wow! Ce moment pentru Simona! Ce turneu extraordinar pentru Sloane! Ce finală!”

Wow! What a moment for Simona! What a great tournament for Sloane!

What a final! Hot damn !#RG18 ? pic.twitter.com/h8m9hd11ei — Irina Falconi (@IrinaFalconi) June 9, 2018

Fostul tenisman american Mardy Fish a afirmat ”Bravo ţie @simona_halep”.

Good for you @simona_halep ? — Mardy Fish (@MardyFish) June 9, 2018

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a câştigat, sâmbătă, primul său titlu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens în finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.