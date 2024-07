Cea mai titrată gimnastă din lume a revenit pentru a treia sa Olimpiadă, după ce s-a retras din finala pe echipe la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 din cauza „twisties”, o pierdere temporară a conştienţei spaţiale în aer.

După o pauză de doi ani şi cu ajutorul coechiperelor ei şi al unui terapeut, ea şi-a făcut o revenire glorioasă la Paris, în faţa unei mulţimi, la Arena Bercy, care a inclus celebrităţi precum Tom Cruise, Lady Gaga şi Snoop Dogg, consolidându-şi astfel statutul de unul dintre cei mai mari sportivi din toate timpurile.

