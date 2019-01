Tatăl lui Mihai Stoica a murit, la vârsta de 84 de ani

Tot atunci, fiind întrebat cum l-ar caracteriza pe omul Mihai Stoica, acesta a fost foarte direct și a oferit un răspuns sincer.

După un an, Meme Stoica era arestat în „Dosarul Transferurilor” și a stat închis aproape doi ani, fiind eliberat în 2016.

„Acum sunt un om schimbat. Sper ca din pușcărie să ies doar cu calitățile. Eu sunt foarte adaptabil și în inchisoare am câștigat prieteni și echilibru. Cât am fost în închisoare nu m-am bătut cu nimeni, nu am fost în depresie și nu am făcut greva foamei. Am respectat toți lucrătorii din penitenciar și pe colegii de acolo. Așa cum am fost afară, am fost și în penitenciar”, a declarat Mihai Stoica, la ieșirea din Penitenciarul Jilava. Tot atunci, spunea că vrea să își viziteze părinții…