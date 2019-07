Vlad Dascălu, primul campion european din istorie la ciclism. A emigrat de la 9 ani în Spania

Acest rezultat reprezintă cel mai mare succes al ciclismului românesc după cele cinci titluri mondiale și titlul paralimpic cucerite de ciucanul Eduard Novak la paracycling.

Lider în Cupa Mondială la tineret cu trei succese în acest sezon, Dascălu a dominat cu autoritate cursa și la Campionatul European din Cehia. El a fost susținut și încurajat bilingv în limba română și spaniolă pe traseul dificil de colegii din echipa națională și de la echipa lui Brujula Bike Racing Team.

”Înseamnă foarte mult să câștig acest titlu european, să pot purta acest tricou pe tot restul anului. Traseul a fost destul de greu, concurența mare, am fost aproape în permanență cinci cicliști în față. În ultimele două ture, am rămas doar eu și elvețianul Fillipo Colombo. Am atacat și am ajuns solitar la finiș. Mulțumesc federației care m-a sprijinit în aceste zile la Brno”.

campionul european Vlad Dascălu, declarație la cald