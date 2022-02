„Prietenii noștri nu dorm!”, a scris Reznikov, pe Twitter, unde a explicat că, în total, în Ucraina au aterizat, în ultimele zile, 17 aeronave cu 1.500 de tone de muniție.

?? Two birds ➡️ defense aid from the ?? ➡️ 180 tons of ammunition for @ArmedForcesUkr! In total, we received 17 birds weighing almost 1,500 tons! Our friends are not sleeping! ????? @SecDef @StateDept @DeptofDefense pic.twitter.com/y7chf7vhw4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 13, 2022

De asemenea, în weekend, Ministerul Apărării din Lituaniei a anunțat că statul baltic a trimis un ajutor militar de Ucrainei.

??Lithuanian military support – the Stinger anti-aircraft missile system in ??Ukraine. The security of Ukraine is also our security. pic.twitter.com/OHCWxT97P2 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) February 13, 2022

Ambasada Lituaniei la Kiev a publicat fotografii din interiorul unei aeronave C-17, în care se vedeau și vehicule blindate.

Ministrul ucrainean Reznikov a transmis mulțumirile sale pentru livrare, menționând că aceasta conținea și sistemul portabil de apărare antiaeriană Stinger, care poate fi desfășurat de trupele terestre împotriva aeronavelor.

Stingers ✅ Thanks to the @LithuanianGovt, Lithuanian people&personally to great friend of ?? @a_anusauskas for the aid! Ukrainian & Lithuanian relations are very close&have lasted for many centuries. I appreciate our centuries-old friendship&strength support of each other!????? pic.twitter.com/zf8sNj9Oe7 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 13, 2022

