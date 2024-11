Plecând de la recenta lovitură a Rusiei asupra unei fabrici din Dnipro, Ucraina, cu racheta hipersonică experimentală Oreșnik, Soloviov a afirmat că ținte similare din țările NATO, precum producătorul german de arme Rheinmetall, ar putea fi atacate.

„Vă dați seama că Rheinmetall ar putea urma? Vladimir Vladimirovici a spus că vom avertiza doar civilii din Ucraina. Nu trebuie să-i avertizăm pe cei din Europa. Acolo nu sunt civilii noștri”, a spus Soloviov, conform unei înregistrări video distribuite de Anton Gherașcenko, fost consilier al ministrului ucrainean de interne.

În continuare, Soloviov a menționat țări precum Polonia, România și Marea Britanie ca posibile ținte pentru atacuri, invocând prezența bazelor NATO și a armamentului furnizat Ucrainei.

Attention, Europe!



Russian propagandist Solovyev threatens European countries with strikes on plants and military bases, saying they will not warn civilians because „there aren't our civilians there.” pic.twitter.com/ub4HEaTYfY