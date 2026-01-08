Trenul IR 10031, care a plecat din Brașov pe 1 ianuarie la ora 12.28, urma să ajungă la Sighișoara la ora 16.41, însă a sosit la 15.23, după un parcurs de doar 2 ore și 55 de minute pentru cei 128 de kilometri.

Pasagerii care aveau ca destinație Sighișoara au fost plăcut surprinși de sosirea mai rapidă. În schimb, pentru cei care călătoreau mai departe spre Cluj-Napoca, situația a generat nemulțumiri, deoarece trenul a fost nevoit să aștepte ora programată, 16.42, pentru a-și continua traseul.

Potrivit Club Feroviar, astfel de situații nu sunt izolate. Pe 2 ianuarie, un alt tren al aceleiași companii a înregistrat o sosire cu 34 de minute mai devreme, iar trenul CFR Călători Dacia, pe ruta București – Viena, a sosit în aceeași zi cu 23 de minute înaintea orei stabilite.

În zilele următoare, trenurile internaționale CFR au continuat să ajungă mai devreme decât era prevăzut: cu 21 de minute pe 3 ianuarie și cu 15 minute pe 4 ianuarie.

Problema pare să fie legată de planificarea timpilor de călătorie. Asociația Pro Infrastructură a atras atenția, în raportul său din 2025, asupra faptului că, în ciuda lucrărilor de modernizare începute în 2020 pe tronsonul Brașov – Sighișoara, durata călătoriei a crescut în loc să scadă, fiind stabilită la 3 ore și 36 de minute.

«Timpul de călătorie din noul orar a fost semnificativ exagerat, deoarece trenurile puteau ajunge la Brașov sau Sighișoara cu până la 15 minute mai devreme», susține organizația.

În urmă cu 15 ani, trenurile parcurgeau distanța dintre Brașov și Sighișoara în aproximativ 3 ore, iar în perioada de glorie a transportului feroviar din România, durata călătoriei era de doar 2 ore, notează Club Feroviar.

Deși proiectele de modernizare în zona Brașov – Sighișoara continuă, acestea nu influențează direct traficul feroviar actual, desfășurându-se pe o rută viitoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE