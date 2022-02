Martorii au declarat pentru postul China Central Television (CCTV) că au auzit un zgomot foarte mare în momentul exploziei. Ei au precizat că autobuzul nu a luat foc. Cauza deflagrației, care a avut loc la ora locală 17.52, nu a fost comunicată.

Imagini apărute în social media arată autobuzul pe marginea şoselei, cu geamurile sparte şi cioburi în jur.

According to witnesses at the scene, there was a loud noise in the bus when the explosion occurred, the vehicle did not catch fire, and people were injured at the scene. Exact cause under investigation

