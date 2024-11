„Mulţi elevi au fost răniţi, bilanţul exact este în curs de investigare”, a indicat televiziunea de stat CCTV, fără a menţiona dacă accidentul a fost provocat deliberat sau dacă șoferul a pierdut controlul volanului.

Potrivit agenției oficiale de știri Xinhua, mai mulți adulți au fost, de asemenea, răniți de „un mic SUV alb”. Șoferul ar fi fost agresat de către părinții și de agenții de pază, iar unii dintre răniți au fost imediat transportați la spital, numărul total al victimelor fiind încă necunoscut.

„Help! Help!”



Students scream and run inside their school as a car rams into the crowd.



Today, at Yong'an Primary School in Dingcheng District, Changde City, Hunan Province, China (湖南常德鼎城区永安小学).



Casualties are unknown at the moment.



Similar terrorist attacks are… pic.twitter.com/V8PqXjy1n3