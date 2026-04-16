Adio, pagină albă! Inteligența Artificială de la Anthropic, celebrul Claude, s-a mutat oficial direct în Microsoft Word. Anthropic a lansat o extensie care transformă cel mai folosit editor de text într-un asistent inteligent. Momentan în versiune beta pentru clienții business, noul add-in este visul oricărui avocat sau expert financiar. Poți să-i pui întrebări despre documentul la care lucrezi, iar el îți răspunde cu citate exacte pe care poți da click. Cea mai tare parte? Claude poate edita textul păstrând stilul tău original și funcționează perfect cu modul „Track Changes”.

Cum ar fi să primești indicații de la șeful tău miliardar la orice oră din zi și din noapte? Meta a creat o versiune de inteligență artificială a lui Mark Zuckerberg, care îi imită perfect gesturile, vocea și viziunea strategică. Proiectul este antrenat chiar de Zuckerberg și are un scop clar: să fie mereu disponibil pentru cei 79.000 de angajați ai companiei. Această „dublură digitală” nu doar că arată și sună ca CEO-ul, dar funcționează și ca un asistent executiv care oferă rapid informații interne.

Mesaj emoționant de la granița spațiului! Astronauții misiunii Artemis II s-au întors de la Lună cu un avertisment pentru întreaga omenire. După o călătorie istorică de peste un milion de kilometri, echipajul a comparat Pământul cu o „barcă de salvare” fragilă, suspendată în întunericul infinit. Christina Koch, prima femeie care a ajuns atât de departe, a transmis un mesaj cât se poate de clar: „Planeta Pământ, sunteți un echipaj!”.

Smartphone-ul lui Doland Trump e tot mai aproape de realitate! Noi imagini și specificații oficiale au apărut pe site-ul Trump Mobile, promițând un design „patriotic”. Telefonul are spatele decorat cu steagul american și un sistem de trei camere, cu un senzor principal de 50 de megapixeli. Sub capotă găsim un procesor Snapdragon, ecran AMOLED de 6,7 inci și noul Android 15. Prețul estimat este de 499 de dolari, însă marea întrebare rămâne data lansării, care a fost deja amânată de mai multe ori. Va fi acest device un succes sau doar o promisiune digitală?

Uniunea Europeană trece la măsuri radicale pentru protecția copiilor! Aplicația oficială care va interzice accesul minorilor pe site-urile considerate periculoase este gata din punct de vedere tehnic. Noua soluție este o aplicație de verificare a vârstei bazată pe o tehnologie criptografică de ultimă oră. Aceasta te ajută să demonstrezi că ești major fără să fie nevoie să partajezi date sensibile sau scan-uri de pașaport. Scopul proiectului e clar: eliminarea algoritmilor de „infinite scroll” pentru tineri și blocarea reală a site-urilor pornografice care nu verifică vârsta.

