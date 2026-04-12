„Ceea ce m-a impresionat nu a fost neapărat Pământul în sine, ci toată acea întunecime care îl înconjura. Pământul era doar o simplă barcă de salvare suspendată, nemişcată, în univers”, a declarat Christina Koch, specialistă de misiune şi prima femeie care participă la o astfel de expediţie. „Dacă există un lucru pe care îl ştiu acum, acela este: Planeta Pământ, sunteţi un echipaj”, a adăugat ea.

Misiunea Artemis II a marcat mai multe premiere istorice. A fost prima dată când o femeie, un afro-american (pilotul Victor Glover) şi un cetăţean non-american (canadianul Jeremy Hansen) au călătorit împreună dincolo de orbita joasă a Pământului, simbolizând diversitatea umanităţii. Hansen a subliniat acest aspect în timpul conferinţei: „Când vă uitaţi la noi, nu pe noi ne vedeţi. Noi suntem o oglindă care vă reflectă. Şi dacă vă place ceea ce vedeţi, atunci priviţi puţin mai departe. Voi sunteţi aceia.”

Lansată pe 1 aprilie 2026 de la centrul spaţial Kennedy din Florida, misiunea a dus echipajul mai departe în spaţiu decât orice alt om de la ultima misiune Apollo din 1972. Într-un moment remarcabil, astronauţii au asistat la o eclipsă de Soare văzută din spatele Lunii, o privelişte pe care pilotul Victor Glover a descris-o drept „demnă de science-fiction”.

De-a lungul călătoriei lor de 1.117.659 de kilometri, astronauţii au orbitat Luna şi au explorat, în premieră, faţa ascunsă a satelitului natural al Pământului. Expediţia a produs mii de fotografii şi sute de gigabytes de date ştiinţifice, contribuind la pregătirea viitoarelor misiuni lunare.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a evidenţiat semnificaţia istorică a misiunii: „Ne vom aminti mereu de Artemis II. Este momentul în care am revăzut cu toţii Luna, momentul în care visurile din copilărie s-au transformat în misiuni. Aţi ajutat lumea să creadă din nou, iar asta este ceva ce nimeni nu va uita vreodată.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE