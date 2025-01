A murit Jeff Baena, regizor și scenarist american, la vârsta de 47 ani

Aubrey Plaza, în vârstă de 40 de ani, cunoscută pentru rolul său din serialul „White Lotus”, a fost întotdeauna discretă în privința relației sale cu Jeff Baena. Cu toate acestea, cei doi au colaborat frecvent în proiecte cinematografice, consolidându-și astfel legătura profesională și personală.

Începutul relației

Cuplul a început să se întâlnească în 2011, deși detaliile exacte despre cum s-au cunoscut rămân necunoscute. De-a lungul anilor, ei au lucrat împreună la mai multe filme, printre care „Life After Beth” (2014), „Joshy” (2016), „The Little Hours” (2017) și „Spin Me Round” (2022).

În 2019, Aubrey a explicat pentru revista People cum faptul că lucrează în același domeniu i-a ajutat să se înțeleagă mai bine: „Cred că atunci când ești cu cineva din domeniul tău, ei înțeleg cu ce ai de-a face la un nivel mai profund. Deci, evident, sunteți capabili să vă susțineți unul pe celălalt și să înțelegeți cu adevărat un fel de călătorie în care suntem amândoi.”

Jeff Baena și Aubrey Plaza Foto: X/ Screen Rant

Provocările colaborării profesionale

Deși colaborarea profesională a fost benefică pentru relația lor, Aubrey a recunoscut că poate fi și o provocare. În emisiunea lui Drew Barrymore din 2021, actrița a declarat: „Are maxime extreme și complicații extreme. Este un lucru foarte greu de navigat, dar suntem împreună de 11 ani. Ne facem doar drumul prin ea.”

Într-un interviu pentru Cosmopolitan în 2022, Aubrey a subliniat importanța creării unui spațiu sigur pentru colaborare: „Trebuie să creezi un spațiu cu adevărat sigur pentru a lucra împreună, pentru că tu ești singura persoană care îți poate jigni partenerul și tu ești singura persoană de la care își dorește cel mai mult aprobarea.”

Căsătoria secretă

În mai 2021, Aubrey a anunțat subtil că s-au căsătorit în secret, referindu-se la Jeff drept „soțul” ei într-o postare pe Instagram. Mai târziu, în cadrul emisiunii „The Ellen DeGeneres Show”, actrița a dezvăluit detalii despre nunta lor privată, care a avut loc în timpul pandemiei de COVID-19.

„Ne-am plictisit puțin într-o noapte. Așa că ne-am căsătorit și vă spun cum: Onehourmariage.com. E adevărat, uită-te la asta”, a explicat Aubrey. Ceremonia a fost organizată rapid în curtea casei lor, cu un oficiant găsit online și decorațiuni improvizate.

Controverse și provocări

După anunțul căsătoriei, Aubrey, care se declarase anterior bisexuală, a dezvăluit că Jeff a primit amenințări cu moartea din partea comunității LGBTQ+. „Jeff a primit amenințări cu moartea în DM-urile lui”, a spus ea pentru Cosmopolitan.

În ciuda acestor provocări, cuplul a rămas unit. Aubrey a vorbit deschis despre „peticele aspre” din relația lor, reflectând asupra personajului său din „White Lotus”: „Sunt cu soțul meu de 12 ani. Mă raportez la faptul că sunt într-o relație care are culmi și văi, trec printr-o perioadă dificilă și te compari cu un alt cuplu care pare perfect.”

Planuri de familie

În 2022, într-un interviu pentru GQ, Aubrey a dezvăluit că s-a gândit să aibă un copil în timpul pandemiei, dar a decis împotrivă din cauza „stării apocaliptice a lumii”. Cu toate acestea, ea a menționat că „și-a dorit întotdeauna” copii.

Ultimele momente

Conform Daily Mail, corpul neînsuflețit al lui Jeff Baena a fost descoperit vineri, 3 ianuarie, în casa lor din Los Feliz, pe care o cumpăraseră în 2022. Departamentul de Pompieri din Los Angeles a confirmat că au răspuns la un apel la ora 10.25 și au declarat decesul unui bărbat de aproximativ 47 de ani la fața locului.

Familia lui Jeff a cerut confidențialitate în această perioadă dificilă. Aubrey Plaza nu a făcut încă nicio declarație publică cu privire la decesul soțului ei.

Jeff Baena lasă în urmă o moștenire cinematografică impresionantă și amintiri prețioase pentru cei care l-au cunoscut și iubit. Industria filmului și fanii cuplului sunt în doliu, aducând omagii regizorului talentat și relației sale speciale cu Aubrey Plaza.

În ciuda acestei pierderi tragice, Aubrey Plaza este programată să prezinte un premiu la Globurile de Aur duminică, 5 ianuarie, ceea ce demonstrează puterea și profesionalismul actriței în fața adversității.

Decesul lui Jeff Baena reprezintă o pierdere semnificativă pentru industria cinematografică și pentru cei apropiați. Relația sa cu Aubrey Plaza a fost un exemplu de colaborare creativă și susținere reciprocă în lumea competitivă a Hollywoodului. Pe măsură ce detaliile despre circumstanțele morții sale vor fi dezvăluite, fanii și colegii din industrie își vor aminti cu siguranță contribuțiile sale valoroase la arta cinematografică și impactul său asupra vieții celor din jur.

