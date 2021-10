Scriitorul tanzanian Abdulrazak Gurnah, distins cu Premiul Nobel pentru Literatură 2021

Gurnah a fost distins pentru „înțelegerea empatică și fără compromis a efectelor colonialismului și a destinului refugiaților prinși între culturi și continente”.

Născut pe insula Zanzibar, în largul coastei Africii de Est, Gurnah a plecat în Marea Britanie ca refugiat, în 1968. El și-a luat doctoratul în 1982, la Universitatea din Kent.

Până să se pensioneze, Gurnah a fost profesor de limba engleză şi literatură post-colonială la insituția britanică din Canterbury.

Gurnah, care a început să scrie la vârsta de 21 de ani, a publicat zece romane şi mai multe nuvele, iar tema recurentă este situaţia refugiaţilor în lume.

Cele mai faimoase romane ale sale sunt Paradise (n.r „Paradisul”, 1994), Desertion (n.r. „Dezertarea”, 2005) și By the sea (n.r. ”Pe malul mării”, 2001). A mai scris „Memory of Departure” (1987), „Pilgrims Way” (1988), „Dottie” (1990) sau „Admiring Silence” (1996). „Aferlives” e ultimul sa carte, apărută anul trecut.

Volumele lui Abdulrazak Gurnah nu fost încă traduse în limba română, dar se găsesc pe site-urile librăriilor online în varianta originală, în limba engleză.

Până acum, în acest an, au fost decernate premiile Nobel 2021 pentru medicină, pentru fizică și pentru chimie.

Premiile Nobel 2021 sunt anunţate între 4 şi 11 octombrie.

Premiul prestigios aduce cu o medalie de aur și peste 1,14 milioane de dolari. Banii provin dintr-un fond lăsat de creatorul distincțiilor, inventatorul suedez Alfred Nobel, care a murit în 1895.

Citeşte şi:

Linșaj online în urma mărturiei unui antivaccinist, infectat cu COVID. „Ar trebui să nu fii primit în spital” vs „Ai luat și tu bani să îi lauzi pe doctori?”

Ivan Patzaichin, omagiat la metrou printr-un graffiti uriaș. Ultima tușă a fost dată în prezența fiicei: „E fascinant ceea ce faceți”

Lucian Bode, precizări despre obligativitatea măștii de protecție în spațiile deschise: „Dacă mergi singur pe stradă nu trebuie să porți mască”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ion Țiriac, propunerea DECENIULUI pentru Iohannis: „Mâine dimineață dau 30 de milioane de euro!”

Playtech.ro BOMBĂ! Prețul împăcării dintre Monica Gabor și Mr. Pink. Ireal ce a primit fosta soție a lui Irinel Columbeanu

Observatornews.ro Dacian Lazăr, șeful Poliției de Frontieră Berveni, Satu Mare, a murit. A fost răpus de Covid la doar 43 de ani

HOROSCOP Horoscop 7 octombrie 2021. Scorpionii trebuie să dea dovadă de flexibilitate și să respecte limitele bunului simț

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!