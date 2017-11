Mii de jihadiști ISIS au fost ajutați să evadeze din Rakka, orașul sirian care a fost considerat capitala din Siria a grupării teroriste. Jurnaliștii BBC scriu despre o înțelegere secretă în urma căruia luptătorii ISIS, inclusiv cei de origine străină, și famiile lor au plecat din oraș, fugind în alte zone din Siria sau chiar în Turcia, de unde ar fi putut să plece către alte țări. În luna octombrie, Forțele Democratice Siriene (SDF), o alianță de miliții kurde și arabe, sprijinite de către Statele Unite ale Americii, au anunțat că orașul a fost eliberat de sub controlul Statului Islamic, după aproape patru luni de confruntări.

Jurnaliștii BBC au realizat o anchetă amplă care scoate la iveală o înțelegere secretă încheiată între Forțele Democratice Siriene (SDF) și Statul Islamic privind fuga jihadiștilor din acest oraș. Materialul începe cu povestea lui Abu Fawzi, un șofer de camion, care conduce printre cele mai periculoase zone din Siria. Nu este însă oprit, căci nici forțele guvernamentale, nici jihadiștii Statului Islamic nu se opun unui transport.

De această dată, însă, Abu Fawzi nu a avut un transport obișnuit, căci urma să preia o … „încărcătură umană”. SDF îi spusese că va conduce un convoi care urma să transporte sute de familii alungate de luptele din orașul Tabqa într-o tabără aflată la nord. Totul trebuia să dureze cel mult șase ore – cel puțin asta a crezut bărbatul. Când a ajuns la fața locului, pe 12 octombrie, el a realizat că realitatea este una diferită.

Va trebui să conducă timp de trei zile, iar încărcătura sa este una „mortală”. Urma să ajute sute de luptători ISIS să plece din oraș. Nu doar pe ei, ci și pe rudele lor, dar și tone de arme și muniții. În schimb, Abu Fawzi a primit o promisiune că va fi plătit cu mii de dolari, la fel ca și ceilalți șoferi.

Totul trebuia să rămână secret. Asta era înțelegerea încheiată de oficialii locali, după patru luni de confruntări în acest oraș, care a fost aproape complet distrus. Acest acord ar fi însemnat finalul luptelor, precum și salvarea unor vieți – ale celor implicați în confruntări. De altfel, la cinci zile după ce șoferii au ajuns în oraș a fost anunțată eliberarea Rakka de sub controlul ISIS.

Totuși, această înțelegere a însemnat și eliberarea a sute de luptători ISIS din oraș. În acel moment, nici coaliția condusă de SUA și de britanici, nici SDF nu doreau să admită această realitate.

Jurnaliștii BBC au vorbit cu zeci de persoane, care fie au fost în convoi, fie că l-au văzut. Această înțelegere, care ar fi trebuit să rămână secretă, ridică alte semne de întrebare privind amenințarea ISIS. Și anume că eliberarea jihadiștilor atrage o amenințare asupra celorlalte țări.

„Am văzut luptători ai ISIS cu arme și centuri explozive”

„Am fost speriați din momentul în care am intrat în Rakka. Trebuia să intrăm alături de SDF, dar am intrat singuri. Aproape imediat am văzut luptători ai ISIS cu arme și cu centuri explozive. Ne-au pus bombe pe camioane. Dacă ceva nu mergea bine, aveau să arunce în aer întregul convoi. Chiar și femeile, și copiii aveau centuri explozive”, a povestit unul dintre șoferi.

Oficial, alianța de miliții kurde și arake a anuțat că doar zeci de jihadiști ai ISIS au reușit să fugă – toți fiind din acest oraș. Un alt șofer contrazice însă această afirmație.

„Noi am luat aproximativ 4.000 de oameni, inclusiv femei și copii. (…) Când am intrat în Rakka, am crezut că trebuie să preluăm 200 de oameni. Doar în vehiculul meu am luat 112 de oameni”, spune un șofer.

Un altul oferă detalii și mai exacte. Convoiul se întindea pe o lungime de șase kilometri. Includea aproximativ 50 de camioane, 13 autobuze și peste 100 de vehicule ale luptătorilor ISIS, care aveau fețele acoperite.

Înțelegerea prevedea ca niciun luptător străin să nu părăsească Rakka în viață. Nici acest lucru nu a fost respectat. Mulți au reușit să se alăture convoiului, după cum mai povestesc șoferii.

„Era un număr mare de străini – din Franța, Turcia, Azerbaidjan, Pakistan, Yemen, Arabia Saudită, China, Tunisia, Egipt…”, spune șoferul unui camion, în timp ce ceilalți continuă să mai dea exemple de țări.

După ce aceste informații au ieșit la iveală, coaliția a recunoscut că a încheiat acest acord. Aproximativ 250 de hihadiști ai ISIS au primit permisiunea de a părăsi Rakka, alături de cei 3.500 de membri ai familiilor.

Din Rakka, acest convoi a trecut prin mai multe sate, părăsind șoseaua principală pentru a-și pierde urmele prin deșert. Au oprit pe traseu, unde au fost văzuți de locuitorii altor orașe.

„Eram aici când a oprit un vehicul SDF care a spus că este un acord între ei și ISIS. Au vrut să eliberăm zona”, a povestit un bărbat care are un magazin în satul Shanine. Acesta nu este tocmai un susținător al Statului Islamic, însă nu a putut să lase această oportunitate de afacere să-i scape. Avea 4.000 de potențiali clienți, chiar dacă erau înarmați până în dinți.

„Un tunisian care mai avea un ochi mi-a spus să mă tem de Domnul. Cu o voce foarte calmă, m-a întrebat de ce m-am bărbierit. Mi-a spus că o se întoarcă și o să aplice legea Sharia din nou. I-am spus că nu avem nicio problemă cu Sharia. Suntem cu toții musulmani”, a povestit Mahmoud. El a subliniat că jihadiștii i-au golit rafturile, însă au plătit pentru produsele. De altfel, chiar și șoferii vehiculelor, care spun că au fost amenințați și agresați tot drumul, recunosc faptul că ISIS oferă banii pe care îi promite.

Drumul a durat mai multe zile, perioadă în care, după cum șoferii spun, avioanele coaliției zburau adesea pe deasupra. De altfel, coaliția confirmă că deși nu erau trupe la sol, convoiul a fost urmărit din aer.

Destinația finală a fost undeva între satele Markada și Al-Souwar, aflate încă în teritoriul controlat de Statul Islamic. Acolo au coborât miile de jihadiști și tot acolo a fost descărcată muniția. Șoferii s-au întors apoi în teritoriile aflate sub controlul SDF, unde au fost întrebați care a fost destinația finală.

„I-am arătat locul exact pe hartă și a fost marcat, pentru ca unchiul Trump să-l poată bombarda mai târziu”, afirmă șoferul Abu Fawzi.

Sute de luptători ISIS au fugit din Siria

Mulți dintre jihadiștii care au avut cale liberă să părăsească din Rakka nu au rămas în teritoriul aflat în continuare sub controlul ISIS, ci au ales să plece către alte orașe sau chiar țări. Au fost ajutați de călăuze să ajungă în zonele dorite. După cum punctează BBC, prăbușirea califatului s-a dovedit a fi bun pentru câștigurile financiare ale călăuzelor.

„În ultimele săptămâni, am avut o mulțime de familii care au părăsit Rakka și voiau să plece în Turcia. Doar în săptămâna aceasta, am condus 20 de familii”, spune una dintre călăuzele aflate la granița dintre Turcia și Siria.

„Mulți erau străini, însă erau și sirieni”, punctează el. Bărbatul cere aproximativ 600 de dolari pentru a ajuta o persoană să ajungă în Turcia și aproximativ 1.500 de euro pentru o familie. A trecut până acum francezi, europeni, ceceni și uzbeci.

„Unii vorbeau în franceză, alții în engleză, iar alții în alte limbi”, mai spune călăuza. Aceeași poveste o are și o altă călăuză, aflată în altă zonă a graniței dintre Turcia și Siria.

El punctează însă că treaba a devenit mai dificilă. În umele țări sunt folosite scări, în alte oamenii traversează un râu, iar în altele zone muntoase. Pentru cei care ocupau poziții de rang înalt în cadrul grupării teroriste Statul Islamic, lucrurile sunt diferite.

Au propria rețea de călăuze. Chiar și așa, nu pentru toți funcționează. Abu Musab Hutahifa era unul dintre comandanții ISIS din Rakka și s-a numărat printre cei care au părăsit orașul cu acel convoi. Acum, el este în spatele gratiilor, după ce a fost prins în apropiere de graniță. Alți jihadiști au scăpat, după cum spune el.

Abu Basir al-Faransy, un tânăr cetățean francez, este unul dintre cei care au reușit să ajungă în Idlib, acolo unde trăiește în prezent. El a făcut parte dintr-un grup de luptători francezi din cadrul grupării teroriste. Unii dintre aceștia au plecat de pe câmpul de luptă, având noi misiuni. Abu Basir spune că unii au plecat către Franța pentru a comite noi atacuri.

De altfel, mulți analiști au ridicat anterior această problemă. Și anume că prăbușirea califatului ar putea însemna revenirea în țările de origine a sute de jihadiști. Aceștia ar putea să comită astfel noi atacuri în numele grupării teroriste în țări occidentale.

