Oliver, născut Klepser, a devenit cunoscut, printre altele, pentru rolul detectivului Jan Richter în sezoanele al șaptelea și al optulea ale serialului de acțiune „Cobra 11 în alertă” (2002-2004).

Christian Oliver și fiicele sale se aflau joi în drum de la Bequia, cea mai mare insulă din St. Vincent și Grenadine, între Caraibe și Atlantic, la Santa Lucia.

Motivul pentru care avionul pilotat de Robers Sachs s-a prăbușit, care era și proprietarul aparatului de zbor Bellanca 17-30A Super Viking, este investigat.

Potrivit agenției de presă Searchlight, cu sediul pe insula principală St. Vincent, Sachs a contactat turnul la scurt timp după ce avionul a decolat de la Bequia. Aparatul avea probleme și pilotul a cerut permisiunea să se întoarcă . După aceea, contactul s-a întrerupt.

Motorul s-a defectat, din motive necunoscute, iar avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit în apă.

Christian Oliver a crescut în Frankfurt pe Main și avea reședința la Los Angeles, unde a fondat compania de producție cinematografică Chabo Films, cu care a implementat proiecte și în Germania.

A fost căsătorit cu Jessica Mazur, din 2010 până în 2021, cu care avea cele două fetițe.

Actorul s-a bucurat și de succes și la Hollywood, jucând alături de George Clooney și Cate Blanchett în „The Good German” (n.r. Misterele Berlinului – 2006) și cu Tom Cruise în „Operaţiunea Valkyrie” (2008).

A jucat și în „Speed ​​Racer – Curse de stradă” (2008) și în „Valkyrie”. Printre primele sale roluri în SUA a fost o perioadă de lungă durată în serialul „Saved by the Bell: The New Class” („Salvați de clopoțel – O nouă clasă”, 1995).

