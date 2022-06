„Această armă de foc, deși seamănă cu o jucărie, are capacitatea de a provoca vătămări grave în comunitatea noastră”, le-a spus detectivul sergent principal Blair Smith reporterilor.

„Este profund îngrijorător faptul că acest om a putut să producă o astfel de armă de foc, acasă, cu o imprimantă 3D și materiale foarte accesibile.”, mai spune el.

Arma de plastic este capabilă să tragă 15 cartușe cu o singură apăsare a trăgaciului, potrivit Nine News, afiliat CNN.

3D Printed Firearm Seized



Detectives from the Drug and Firearm Squad have charged an 18-year-old man with a number of firearm offences after a search warrant was executed at a home in Bayswater.



