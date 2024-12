Lyedja Lyedja Santos, elevă în clasa a 11-a, l-a văzut pe colegul ei de 18 ani pe holul școlii și l-a împușcat. Victima a fost transportată de urgență la spital.

După ce l-a împușcat pe coleg, adolescenta a intrat într-o sală de clasă unde urma să aibă loc un test. Ea a încercat să tragă în profesor, dar arma s-a blocat.

Un elev curajos a reușit să o imobilizeze

„Eram în clasă, pe punctul de a da testul și fata și-a chemat prietenii să vorbească cu ea. A trecut puțin timp, aproximativ un minut, și am auzit doar împușcătura. Nu știam sigur dacă a fost o împușcătură, credeam că e o bombă. A intrat în clasă înarmată, a țintit spre capul profesorului, dar arma s-a blocat. Când s-a blocat, s-a întors să fugă, iar un băiat din clasă a sărit pe ea și a reușit să o îndepărteze”, potrivit declarației unui martor.

Obiecte descoperite asupra atacatoarei

Poliția Militară din Rio Grande do Norte a confiscat un revolver calibrul 38, trei cuțite și mai multe cărți despre criminali în serie. De asemenea, a fost găsită o scrisoare scrisă de mână. În scrisoare, ea a explicat:

„Am acționat singură, am obținut totul singură și nimeni nu știa nimic despre asta. Prietenilor și familiei mele, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine și îmi pare rău pentru tot ce am provocat.”

Elevul rănit, al cărui nume nu a fost făcut public, este în stare stabilă la Spitalul Monsenhor Walfredo.

„Există un orificiu de intrare și ieșire, glonțul nu a rămas înăuntru. La momentul împușcăturii, era conștient, orientat și avea simptome de vomă”, a declarat asistentul medical Ilzeany Dilis.

Identificada como Lyedja Yasmin Silva Santos, a jovem invadiu a escola armada com um revólver calibre. 38 e três facas, além de portar livros sobre serial killers. pic.twitter.com/YrUHWIUCca — Herrera 𝕏 (@HerreraNews1) December 18, 2024

Lyedja Santos a fost acuzată de tentativă de omor

Departamentul de Educație din Rio Grande do Norte a condamnat incidentul și a închis temporar școala. Într-o declarație, departamentul a subliniat: „Secretariatul reiterează că siguranța elevilor, profesorilor și personalului este o prioritate și că monitorizează îndeaproape evoluțiile acestui caz.”

