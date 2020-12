Surse oficiale au spus pentru Libertatea că la conducerea CNAS va veni Adrian Gheorghe (35 de ani), cercetător român în Londra, cu expertiză în finanţarea sănătăţii, evaluarea economică a intervenţiilor de sănătate publică şi povara economică a bolii.



Din noiembrie 2018, Adrian Gheorghe lucrează, ca senior health economist, în departamentul de epidemiologie a bolilor infecţioase la Imperial College London.



Coautor la mecanismul de feedback al pacientului



Adrian Gheorghe are un doctorat la Universitatea din Birmingham, obţinut în 2013. Apoi a lucrat timp de doi ani la London School of Hygiene and Tropical Medicine, cercetător în evaluare economică în Departamentul de Sănătate Globală şi Dezvoltare.



Între 2015 şi 2018, Gheorghe a lucrat ca “economist în sănătate” la Oxford Policy Management, o firmă de consultanţă în dezvoltare internaţională care îşi propune să ajute ţările cu venituri mici şi mijlocii să atingă creşterea economică şi să reducă sărăcia prin reforma politicilor publice.



În 2016, Adrian Gheorghe a făcut parte din echipa lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătăţii. Printre proiectele la care a lucrat acesta se numără mecanismul de feedback al pacientului, menit să-i ajute pe pacienţi să sesizeze actele de corupţie din spitale.



Andreea Moldovan, noul secretar de stat pe probleme legate de pandemie



Potrivit surselor Libertatea, Andreea Moldovan, medic infecţionist director medical la Spitalul de Boli Infecţioase Braşov, urmează să preia funcţia de secretar de stat pe probleme legate de pandemie.



Informaţia a apărut şi în presa locală din Braşov, care scrie că decizia survine în contextul în care se vorbește despre desființarea ca entitate juridică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și preluarea acestuia de către Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.



Potrivit presei locale, Andreea Moldovan este unic asociat și administrator la Infectio Medical SRL și acționar la Teo Health SA. La ultima firmă este acționar și Bogdan Moldovan. Acesta este unic asociat și administrator și la Transplant Surg SRL.



