Bogdan Gheorghiu și Cristian Delcea, doi oameni de afaceri din Iași, sunt cei mai mari investitori în ansamblul Nordis de la Mamaia, ei achiziționând nu mai puțin de 181 de apartamente. În situația lor sunt și alți români, care au fost atrași de mirajul de a locui într-un imobil aflat pe malul mării.

Adrian Mutu, fostul mare fotbalist al României, a fost, la rândul lui, interesat de un apartament în respectivul complex. De fapt, soția sa, Sandra îl presa să-și cumpere o proprietate la Mamaia, iar Nordis era una dintre variante.

„Era o țeapă, mi se pare ceva incredibil”

După ce au discutat, soții Mutu au decis să nu se grăbească și să mai aștepte. Acum, odată cu izbucnirea scandalului, se felicită pentru hotărârea luată.

„Nu am luat apartamente la Nordis. Chiar vorbeam cu soția mea săptămâna trecută despre lucrul acesta. Ea spunea să cumpărăm o proprietate la mare și era și Nordis printre variante. Bine că nu am mai stat pe acolo să vedem. Nordis are și un bloc frumos acolo, condiții, tot. Dar acolo venim și eu și tu și vreo alți trei proprietari dacă îl vând de șase ori’, a declarat fostul internațional român.

Când a citit despre scandalul în care e implicat dezvoltatorul de pe litoral, Mutu a reacționat: „Am râs când am văzut zilele trecute. Eu nu știam acest lucru. Mi se pare ceva incredibil. Nu știu cine e acolo. I-am zis soției că este bine că ne-am mai gândit, că dacă luam ceva acolo, plângeam acum. Era o țeapă. Mastermind-ul acestei acțiuni pe care au făcut-o este diabolic în sens negativ. Să faci astfel de lucruri… suntem în 2024′, a declarat Adrian Mutu.

Nordis a intrat, luni, în insolvență

Nordis, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România, a intrat luni în insolvență, potrivit deciziei Tribunalului București. Acționarii companiei sunt omul de afaceri Răzvan Ciorbă – soțul deputatei PSD Laura Vicol și Mapp Development/Emanuel Gheorghe Poștoacă, fiecare cu câte 46% din părțile sociale.

Publicația Recorder a publicat o investigație prin care arăta că grupul a vândut de mai multe ori aceleași imobile, către persoane diferite. Nordis a încasat, astfel, milioane de euro de la investitori, dar majoritatea proiectelor au rămas în aer.

În urma dezvăluirilor, Laura Vicol și-a dat demisia marți de la conducerea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, pe motiv că se fac „jocuri nedrepte” împotriva ei.

