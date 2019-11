De Răzvan Mihalașcu,

Matei Bărbulescu a documentat timp de un an abuzurile petrecute la cea mai cunoscută școală de dans din Constanța.

Bărbulescu susține că trupa de dans era transformată într-o „sectă” în care

Gigi Marian Osoloș, fondatorul acesteia, are poziția de „mentor, de guru, de instructor, de maestru coregraf”.

„Este un fel de Dumnezeu printre fete. Le spune că performanța se poate atinge numai prin abuz. El nu vrea de fapt să le bată pe fete, dar este vina lor că le bate pentru că ele fac diverse greșeli: că nu spală podelele cum trebuie, că greșesc o mișcare de dans, că nu-l ascultă pe domnul Osoloș și atunci sunt efectiv călcate în picioare”, a precizat Bărbulescu.

Lucrul pe care l-am auzit cel mai des era: dă ca animalul unde apucă cu pumnii și picioarele. O fată mi-a spus: eu am făcut gimnastică și știu ce înseamnă să îți iei o palmă peste ceafă când faci o greșeală, dar nu în halul acesta. Deci, domnul Osoloș efectiv le torturează.

Gigi Marian Osoloș este acuzat că le interzicea fetelor „să aibă prieteni în afara cercului, le interzice comunicarea cu familia, să nu spună familiei ce se întâmplă la sala” de dans.

Le abuzează și sexual. Le spune când au 15-16 ani, domnul Osoloș le spune fetelor că nu este bine ele să-și înceapă viața sexuală cu un băiat de vârsta lor pentru că nu are suficientă experiență, spre deosebire de dumnealui care, la cei aproape 60 de ani pe care îi are, are foarte multă experiență sexuală.

Matei Bărbulescu, jurnalist independent: