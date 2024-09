Alegeri locale și europarlamentare | Rezultate parțiale: Alianţa PSD-PNL, pe primul loc, urmată de AUR și ADU la PE. PSD are cel mai ridicat scor la consilii locale

Știrile actualizate cu privire la noile rezultate parțiale după alegerile locale din 9 iunie continuă aici.

PSD a obţinut 36,26 la sută din voturile pentru Consiliile locale, fiind urmat de PNL cu 29,41 la sută şi de AUR cu 9,35 la sută, arată rezultatele parţiale anunţate de Biroul Electoral Central, marţi seară, conform datelor centralizate până la ora 22.00. În ceea ce priveşte voturile pentru primari, PSD are 38,47%, PNL – 32,72%, iar AUR – 6,29%, scrie news.ro.

REPER anunţă, într-un comunicat de presă, că a primit aproape 100 de sesizări în ultimele ore de la cetăţeni care au votat formaţiunea la alegerile europarlamentare, dar au constat că, în procesul verbal din secţia în care au votat, în dreptul partidului REPER sunt trecute zero voturi.

În ceea ce priveşte voturile pentru primari, PSD are 39,65%, PNL – 33,75%, iar AUR – 5,95% .

„Voturile au fost numărate de fiecare birou de secţie de vot, reprezentanţii noştri ne-au adus procesele-verbale, noi am făcut centralizarea proceselor-verbale pe care sunt semnăturile tuturor reprezentanţilor de la toate formaţiunile politice şi în urma centralizării noastre, am câştigat această competiţie. De fapt, sectorul 1 a câştigat, pentru că, după un mandat de circ şi de scandal, intrăm într-o normalitate”, a declarat, marți, George Tuţă.

La nivelul Consiliului Local, Alianţa PSD PNL are opt mandate, Alianţa Dreapta Unită – şapte mandate, AUR şi Partidul Verde – câte trei mandate, iar Partidul Ecologist – două mandate.

„Cred că este momentul să încetăm polemica şi să începem munca. Am văzut că principalii mei competitori păstrează aceleaşi mesaje din campania electorală, le transmit că s-a încheiat campania electorală şi trebuie să începem munca”, a declarat, Alfred Simonis, care acum este președinte interimar la Camera Deputaților.

„Vreau realmente de fiu liber de tot ce înseamnă, unu, reţele de corupţie, şi vorbim aici de partidele mari care stăpânesc judeţul Prahova şi oraşul Ploieşti de 34 de ani. Aici vorbim de un cartel PSD-PNL care este format din două clanuri- clanul Cosma şi clanul Dumitrescu-Anastase. Într-un fel sau altul, aceste clanuri au condus Ploieştiul şi Prahova. Doresc să fiu independent de a aceste reţele de corupţie politică, care, am văzut în această campanie că sunt legate şi de clanuri interlope”, a spus el.

„Rezultatul alegerilor este sub aşteptările pe care le-am avut. Pentru mine, în întreaga mea viaţă asumarea a fost un principiu de bază. Îmi asum acest rezultat şi voi convoca în USR alegeri pentru un nou preşedinte în cel mai scurt timp”, a spus Drulă într-o conferință de presă.

După centralizarea a 80% din voturi, Hopincă, susținut de alianța PSD-PNL, are 43,77% dintre voturi în timp ce Radu Mihaiu, susținut de Dreapta Unită, are 42,01%.

Gheorghe Șoldan are cu peste 6.000 de voturi în plus față de Gheorghe Flutur după numărarea și încheierea proceselor verbale în 93% din secțiile de votare.

Rezultatele parțiale arată că alianța PSD-PNL are 57,6% dintre voturile pentru Consiliul Județean Ilfov, iar liberalul Hubert Thuma, actualul președinte al CJ, a obținut 59% dintre sufragii și va avea un nou mandat la conducerea instituției.

„Peste 75% dintre blăjeni au pus Blajul înainte de toate şi mi-au acordat din nou încrederea lor! Este un scor foarte mare, care mă obligă să livrez Blajului ceea ce am promis! Mulţumesc!”, a scris Gheorghe Valentin Rotar, pe Facebook.

Liberalul Gabriel Pleșa are 49% dintre voturile pentru Primăria Alba Iulia, după numărarea a 89% din voturi, relatează News.ro.

Candidatul PSD Cristian Stan, actual primar din Târgoviște, a anunțat că a obținut un nou mandat de edil în orașul din Dâmbovița. „Mulţumesc pentru susţinerea fantastică! Nu am cuvinte să îmi exprim recunoştinţa! Continuăm împreună! Târgovişte!”, a scris Stan pe Facebook.

„Încă nu s-a finalizat numărarea voturilor, însă în 23 de secţii din 26 am obţinut aproape 70 la sută pentru primar şi la 23 de secţii din 26 am obţinut peste 51 la sută pentru consiliul local. Continuăm cu fapte”, a anunțat Elena Lasconi, pe Facebook.

Lia Olguța Vasilescu a obținut un nou mandat de primar al municipiului Craiova, cu 56,12%, fiind urmată de candidatul AUR, Marian Vasile, cu 15,48%, potrivit Code for Romania.

Liberaul Vlad Oprea, primar în funcție, câștigă un nou mandat în Sinaia. Edilul are 46,11% din voturi, următorul clasat fiind independentul Florin Gioga, cu 32,99%, arată datele de luni dimineață.

Candidatul PNL pentru Primăria Iași, edilul în funcție Mihai Chirica, are 32,65% dintre opțiunile de vot, după numărare a peste 99.000 de voturi, în timp ce candidatul USR Marius Bodea, are doar 25,68%.

„După numărarea a 98,7% din totalul secțiilor de vot din sector, George Tuță este noul primar al Sectorului 1! Numărătoarea paralelă arată 475 de voturi în plus pentru George Tuță. Au mai rămas două secții unde reprezentanții USR tergiversează numărătoarea voturilor, la 10 ore de la închiderea secțiilor de vot”, a transmis PNL Sector 1 pe Facebook.

Edilul în funcție Vergil Chiţac (PNL) are peste 30% din voturile pentru Primăria Constanța, conform rezultatelor parțiale, citate de News.ro.

„Îl felicit pe Lucian Rus pentru că s-a luptat şi a câştigat. Îi doresc succes în noul mandat. Am să duc acest mandat la bun sfârşit până în luna octombrie, după care voi preda ştafeta”, a afirmat liberalul.

PSD câştigă Primăria Câmpina, al doilea cel mai are oraş din judeţul Prahova, cunoscut drept fief liberal. Conform datelor centralizate la partid, social-democraţii câştigă și primăriile oraşelor Azuga şi Buşteni, staţiuni montane, unde revin în funcţie foşti edili care au condus instituţiile mai multe mandate.

„Conform rezultatelor exit poll de la ora 21, comandat de Jurnalul Olteniei, pe Craiova, am obținut scorul de 65,32 la sută pentru funcția de primar, iar PSD are 61, 02 la sută la Consiliul local. Mulțumesc tuturor craiovenilor care mi-au acordat astăzi votul”, a scris aceasta pe Facebook.

„După aceste rezultate (n.r. – parţiale), Dominic Fritz a câştigat 49 la sută, iar Nicolae Robu, 35 la sută. Bineînţeles că acest rezultat încă se poate mişca, într-o direcţie sau alta, dar cert este că astăzi stăm în faţa timişorenilor ca învingători. Astăzi, timişorenii au dat un vot să mergem înainte, să investim în educaţie şi să ne asigurăm că fiecare copil din Timişoara are acces la o infrastructură de educaţie de calitate”, a spus primarul în funcţie, la Antena 3.

Primarul în exercițiu al Timișoarei și-a revendicat victoria la alegerile locale , anunțând că, potrivit numărătorii paralele pe care o face echipa sa, are 49% din voturile exprimate.

În primul său discurs după anunțarea rezultatelor exit-poll la europarlamentare, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că „votul a confirmat că am guvernat bine”. Despre faptul că Nicuşor Dan a câștigat al doilea mandat de primar general, liderul PSD a spus că „scorul de la Primăria Capitalei e o lecţie de democraţie pe care o respectăm”.

„Alegerile sunt câștigate de comunități. Azi am avut în București o uriașă comunitate”, a spus Nicușor Dan, în discursul său după anunțarea rezultatelor exit-poll pentru ora 20.30, care îl dau câștigător la un avans considerabil.

S-au înregistrat 1.181 de sesizări cu privire la posibile contravenții sau infracțiuni, dintre care 461 nu s-au confirmat, iar 121 sunt in curs de verificare. De asemenea, s-au făcut 294 de dosare penale și au fost aplicate 186 de amenzi de peste 200.000 de lei, adică peste 40.000 de euro.

În privința Realitatea Plus, postul TV a difuzat o emisiune în care a prezentat un material înregistrat al candidatului Alternativa Dreaptă la alegerile pentru PMB, Dorin Iacob, în care acesta a afirmat că a votat „pentru o Românie puternică din care să dispară mafia statului paralel”. Membrul CNA, Mircea Toma, a considerat însă că postul „e angajat în susţinerea unui mesaj politic, identificabil ca fiind al unui candidat” și că „este campanie în ziua votului”, motiv pentru care a propus amenda.

Posturile Antena 3 și Realitatea Plus au fost sancţionate de Consiliul Naţional al Audiovizualului cu o amendă de 5.000 de lei fiecare pentru că nu au respectat legea în ziua votului.

O femeie din Galaţi a încercat să intre într-o secţie de votare vorbind cu o păpușă. Poliția Galați a transmis că tânăra, care are 28 ani, afişa un comportament nepotrivit, „în sensul că purta în urechi o pereche de căşti audio şi avea cu ea o păpuşă căreia îi vorbea”.

Nicolae Florin Dogar, candidat independent la Primăria Braşov, reținut inițial în noaptea de sâmbătă spre duminică, 8/9 iunie, sub acuzația că a ameninţat-o cu moartea pe preşedinta unei secţii de votare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Persoanele aflate în autoturism au fost duse la Poliția din Popești Leordeni pentru cercetări și, în plus, s-a deschis un dosar penal pentru infracțiuni de corupere a alegătorilor.

Centrul Operaţional de Comandă, care are rolul de a coordona și a monitoriza misiunile Poliției privind alegerile locale și europarlamentare, este activat în sediul Ministerului de Interne. Libertatea a fost în sediul MAI și a filmat.

„În urma verificărilor efectuate s-a constatat că persoana care a votat este titularul actului de identitate, iar în baza de date aceasta figurează ca fiind decedată. De asemenea, actul de identitate folosit figura în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare. În cauză sunt continuate cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fraudă la vot”, a transmis Centrului judeţean de comunicare Brăila.

„În jurul orei 10.00, Poliţia Oraşului Câmpeni a fost sesizată de către o femeie care s-a prezentat pentru exercitarea dreptului la vot la Secţie 205 – Şcoala Gimnazială din localitatea Bistra, cu privire la faptul că buletinul său de vot era ştampilat în avans. Buletinul de vot a fost anulat, iar persoana a votat pe un alt buletin de vot. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de împiedicarea exercitării drepturilor electorale, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 385 din Codul Penal”, a transmis Poliţia judeţeană Alba.

Poliția a fost sesizată în legătură cu pierderea unei ștampile de la o secție de votare din Sectorul 6 din București. În urma verificărilor, a fost identificată o femeie în vârstă de 72 de ani, membră a comisiei, care avea ștampila. „Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt”, au mai transmis reprezentanții poliției Capitalei.

„Am votat cu foarte mult optimism pentru că Bucureştiul este un oraş atât de frumos de care te poţi îndrăgosti, dar, din păcate, în ultima perioadă a fost abandonat. Am votat cu gândul la toţi bucureştenii care vor ca acest oraş să redevină oraşul pe care îl iubesc şi în care vor să trăiască, să iubească, să îşi crească copiii, nepoţii, să înveţe, să prospere, să se dezvolte”, a spus Firea, la ieșirea de la vot.

Fostul președinte Traian Băsescu a votat duminică la o secție din Capitală, alături de soția sa, Maria. La ieșirea de la urne, fostul șef al statului a declarată că „astăzi este ziua în care ei (cetăţenii) stabilesc cât de funcţională va fi democraţia în România”.

„Dacă rezultatul va fi dincolo de votul pentru actuala putere şi o opoziţie puternică înseamnă că echilibrul democratic se va putea menţine în România şi lucrurile vor merge bine”, a mai spus Băsescu.



În ceea ce privește faptul că la aceste două runde de alegeri, cetățenii primesc câte cinci buletine de vot, Băsescu a declarat: „Am făcut lucruri mult mai grele. Spre exemplu: am trecut (…) prin incendiul propriei nave, am trecut prin furtună, am trecut prin zonă de război. Ce, mă încurc în cinci buletine?”.