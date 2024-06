Rezultat surpriză la Suceava: Gheorghe Flutur, la un pas să piardă Consiliul Județean. Cine e tânărul de 33 ani care conduce cu 6.000 de voturi

După numărarea și încheierea proceselor verbale în 93% din secțiile de votare, Gheorghe Șoldan are peste 6.000 de voturi în plus față de Gheorghe Flutur. 114.098 de voturi are Șoldan, în timp ce Flutur are 107.502 voturi, când mai sunt de finalizat 35 de secții de votare.

Gheorghe Șoldan. Foto: Facebook

Gheorghe Flutur se află în prezent la al treilea mandat de președinte de CJ. Primul mandat l-a câștigat în 2008, pe al doilea în 2016, iar ultimul în 2020. În acest moment, la Suceava este pe cale să fie produsă o mare surpriză, dacă Flutur pierde mandatul în fața lui Șoldan. Flutur e un nume cunoscut în politică încă de la începutul anilor 2000, în condițiile în care în perioada 2000-2004 și 2004-2008 a fost senator și, în anumite intervale, ministru al Agriculturii.

În schimb, Șoldan face parte din garda de tineri politicieni a PSD, pe care, potrivit informațiilor Libertatea, nimeni nu-l credita cu vreo șansă la șefia CJ Suceava. Cu toate acestea, în condițiile în care social-democratul se află doar la primul mandat de deputat, Șoldan poate furniza una dintre cele mai mari surprize ale alegerilor din 9 iunie.

La ora redactării articolului, din cele 561 de secții de votare, în 527 erau deja încheiate procesele verbale. Surse liberale au precizat că Flutur va putea cu greu să întoarcă rezultatul, diferența de 6.000 de voturi fiind suficientă pentru Șoldan.

