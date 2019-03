Alegeri parlamentare în Coreea de Nord. Cum se votează în statul condus de Kim Jong-un

Procesul de vot din Coreea de Nord este doar o formalitate, dar alegătorii sunt așteptați să se prezinte la urne într-un număr copleșitor, acesta fiind considerat un semn de respect față de partidul de la putere.

La alegerile din Coreea de Nord nu există nicio concurență reală, iar pe buletinele de vot este un singur nume. Alegătorii trebuie doar să introducă buletinul în urnă și asta reprezintă de fapt votul.

Există și o cabină de votare în care alegătorii pot intra și să completeze numele candidatului pe care îl doresc, dar dacă acșa ceva se întâmplă, alegătorul în cauză devine automat suspect, iar poliția secretă ar urma să-i declare nebuni.

În acest fel sunt aleși 687 de parlamentari, care primesc un mandat de cinci ani, iar rezultatele vor fi făcute publice în următoarele două zile.

În Coreea de Nord există trei partide politice. Partidul Muncitoresc Coreean, al cărui președinte este Kim Jong-un, este cel care deține puterea, dar câteva locuri din Parlament sunt deținute și de celelalte două partide, Partidul Social Democrat și partidul Chondoist Chongu.

Chiar dacă în teorie este vorba de trei partide diferite, de fapt acestea formează Frontul Democrat pentru Reunificarea Coreei și nu există nicio diferență între ele.

Prezența la urne este masivă deoarece ”Ca semn de loialitate, este de așteptat ca electoratul să apară mai devreme de ora deschiderii urnelor, ceea ce înseamnă că probabil vor exista cozi lungi”, spune analistul Fyodor Tertitsky, pentru BBC News.

Potrivit agenţiei de presă de stat KCNA „Toţi alegătorii participă ca unul la scrutin pentru prosperitatea ţării socialiste şi dezvoltarea puterii poporului, cu o mare mândrie şi onoare”.

La precedentele alegeri, prezența a fost de 99.97%. Se așteaptă ca și anul acesta cifrele să fie similare.

Deși reprezintă doar un gest simbolic și sunt prezentate ca o sărbătoare națională, alegerile reprezintă de fapt un recensământ pentru autorități de a monitoriza populația fiecărei circumscripții. În acest fel se stabilesc persoanele care au fugit peste graniță în China sau în Coreea de Sud.

Parlamentul (Adunarea Populară Supremă a Republicii Populare Democrate Coreene n.r.) este oficial cel mai înalt organism de stat din Coreea de Nord, dar se reuneşte doar o dată, de două ori pe an pentru a valida deciziile luate de liderii ţării. ‘Mass-media internațională spune că Parlamentul are o ”putere” sau o influență ”mică ”- dar asta nu este corect, nu are nicio putere”, a mai spus analistul Fyodor Tertitsky.

