Vacanța mult-așteptată de Alexia Țalavutis și Alex Fotea s-a transformat într-un adevărat coșmar chiar în ziua de Crăciun. Actrița a povestit pe una dintre rețelele de socializare că pe 25 decembrie, în timp ce se îndreptau către o plajă din Thailanda, ei au făcut accident cu scuterul. Soțul vedetei a ajuns de urgență la spital, unde a fost operat imediat.

În urma accidentului, Alex Fotea s-a ales cu hemoragie internă și trei coaste rupte. Alexia s-a temut pentru viața soțului ei și i-a fost alături în fiecare clipă.

„Chiar de Crăciun, pe 25 decembrie, eu și soțul meu am făcut un accident cu scuterul în Thailanda. Dintr-o banală căzătură, așa cum i-am spus noi, Alex a ajuns de urgență pe masa de operație.

Hemoragie internă, 3 coaste rupte, splina sfâșiată, aer în plămâni, rinichiul sângera… și acum când scriu rândurile astea simt cum pulsul a luat-o razna, dar, slavă Domnului, acum este bine”, a scris Alexia Țalavutis pe pagina de Instagram.

Artista a povestit pe rețelele de socializare cum s-a întâmplat totul. Ziua începuse perfect pentru ei, însă vacanța în Thailanda s-a dovedit a fi una plină de probleme.

„În dimineața aceea, am luat micul dejun, cafeluța pe plajă, toate cele, am făcut videoclipul ăsta să le trimitem părinților și prietenilor, apoi am plecat spre o plajă de pe insulă și bam! Șoc! Am făcut Crăciunul într-un spital cu doctori alergând în jurul nostru, făcând tot ce le-a stat în putință să îl salveze pe Alex. A durat mult să procesăm toate informațiile. Au fost niște momente… nu le doresc nimănui”, a adăugat artista.

„Recuperarea lui Alex continuă, nu avem voie să zburăm deocamdată”

Alex Fotea a stat internat timp de aproape două săptămâni, timp în care soția sa i-a fost alături necondiționat. Din fericire, partenerul Alexiei Țalavutis este acum bine, însă nu se poate întoarce încă în România, pentru că starea lui nu-i permite să zboare cu avionul atât de multe ore.

„Astăzi, după 11 zile de spital ne externăm și putem să zâmbim… că am trecut împreună peste încercarea asta atât de grea. Recuperarea lui Alex continuă, nu avem voie să zburăm deocamdată. O luăm ușor, pas cu pas și totul va fi bine. Îmi doresc din suflet să fie Alex cât mai bine și să ajungem sănătoși acasă”, a conchis Alexia Țalavutis.

Alexia Țalavutis și Alex Fotea s-au căsătorit în urmă cu aproximativ 5 ani și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Ca-n fiecare cuplu mai există și mici neînțelegeri, însă de fiecare dată știu cum să gestioneze situația astfel încât supărarea să nu țină mult. Pe soțul ei, regizorul Alex Fotea, l-a cunoscut pe platoul de filmare de la serialul „Pariu cu viața”. Deși a încercat să nu amestece viața profesională cu cea personală, Alexia Țalavutis s-a îndrăgostit de actualul său partener.

