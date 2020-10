„Așa descoperea poate dl Orban că al său consilier de stat, Andi Manciu, pe care l-a pus în fruntea Grupului de Comunicare Strategică, care scrie cele mai sensibile OUG ale Guvernului și are deja un loc eligibil pentru viitorul Parlament, este o persoana fără diplomă de licență”, scria Ioana Ene Dogioiu.

„E o bazaconie. Nu am avut nicio discuție despre vreo posibilă candidatură și, implicit, e o invenție ideea unei poziții eligibile pe liste. În privința studiilor am menționat în CV că am urmat cursurile universitare și nu am declarat că sunt până la acest moment licențiat, întrucât acest lucru ar fi contrar situației de fapt”, a declarat Manciu.

„Domnul Eduard Andi Manciu a fost înmatriculat la Facultatea de Ştiinţe Politice, specializarea ştiinţe politice promoţia 2004-2008, dar nu a absolvit studiile universitare de licenţă”, a transmis SNSPA în solicitarea celor de la Știripesurse.ro

Citeşte şi:

Sănătatea mintală, partea neglijată a pandemiei: ”Primul ajutor psihologic este un fel de SMURD”

BOR reacționează dur după ce premierul Orban a anunțat că pelerinajul de Sf. Dumitru va fi anulat: ”Un superior dispreț față de realitatea socială”

Tanti Oița din Ploiești, stră-străbunica de 96 de ani care s-a vindecat de coronavirus. „Mă visam tăind ceapă”

PARTENERI - GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

PARTENERI - PLAYTECH Lidia Buble l-a înșelat pe Răzvan Simion?! Cu ce vedetă TV s-a întâlnit de mai multe ori în mașină. Imagini șocante

HOROSCOP Horoscop 13 octombrie 2020. Taurii ar fi bine să aibă răbdare și să construiască ceea ce și-au propus

Știrileprotv.ro Vortexul polar ajunge în Europa! Țările în care stratul de zăpada atinge deja aproape un metru

Telekomsport Gimnasta de aur a ţării a dispărut fără urmă. Când a fost văzută ultima oară şi indiciul descoperit