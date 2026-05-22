A fost pusă în aplicare sentința

Ministerul Justiției din România a fost informat oficial vineri de omologii de peste Prut că Republica Moldova a recunoscut și a pus în aplicare sentința de condamnare a Antoninei Radu.

Fosta angajată ISU, găsită vinovată în Dosarul Colectiv, se află deja încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova, unde își va ispăși pedeapsa.

„La data de 21 mai 2026, Ministerul Justiţiei a primit informarea oficială din partea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, privind recunoaşterea şi punerea în executare pe teritoriul acestui stat a hotărârii de condamnare privind-o pe numita Radu Antonina. Sus-numita a fost dată în urmărire internaţională pentru executarea unei pedepse de 8 ani şi 8 luni de închisoare în dosarul Colectiv, aplicată prin sentinţa penală nr. 1897/16 decembrie 2019 a Tribunalului Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi uzurpare a funcţiei”, anunţă, vineri, Ministerul Justiţiei.

MJ a transmis solicitarea de preluare a executării pedepsei

Conform precizărilor oficiale, ca urmare a identificării persoanei condamnate în Republica Moldova și în acord cu legislația acestui stat care nu-și extrădează propriii cetățeni, Ministerul Justiției român a înaintat autorităților de la Chișinău, la data de 31 mai 2022, solicitarea de preluare a executării pedepsei.

În urmare acestui fapt, Radu Antonina execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare, pronunţată de instanţa moldovenească în baza recunoaşterii condamnării din România, în prezent aceasta fiind încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova.

„Ministerul Justiţiei reafirmă angajamentul de a continua demersurile instituţionale şi cooperarea activă cu autorităţile competente ale altor state, în vederea consolidării mecanismelor de cooperare judiciară internaţională şi asigurării executării hotărârilor judecătoreşti definitive”, a mai transmis Ministerul Justiţiei.

Prinsă la câteva ore după ce fusese dată în urmărire

Fosta angajată ISU a primit o condamnare definitivă de 8 ani și 8 luni de închisoare pentru abuz în serviciu și uzurparea funcției. Antonina Radu a fost găsită vinovată de faptul că a efectuat controale în clubul Colectiv fără a impune măsurile legale legate de normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Femeia a fost dată în urmărire după ce polițiștii nu au găsit-o la domiciliu, iar ea a refuzat să se prezinte în fața autorităților pentru a fi încarcerată.

În mai 2022, fosta inspectoare ISU a fost localizată pe teritoriul Republicii Moldova, moment în care autoritățile au demarat procedurile legale necesare.

Dosar închis la aproape șapte ani de la tragedia cu 65 de morți

Antonina Radu, unul dintre pompierii condamnaţi în dosarul Colectiv, la 8 ani de închisoare, a fost găsită în Republica Moldova, la câteva ore după ce fusese dată în urmărire generală.

Antonina Radu și George Petrică Matei, pompierii care au permis funcționarea clubului Colectiv, deși știau că localul nu deține aviz de securitate la incendiu, au fost condamnați definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare.

În mai 2022, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare în dosarul Colectiv, dosar închis la aproape șapte ani de la tragedia în care și-au pierdut viața 65 de oameni.

Judecătorii Curții de Apel București au decis și condamnarea patronilor clubului Colectiv la 6 ani, 8 ani și 11 ani de închisoare cu executare. Alin George Anastasescu, unul dintre ei, a primit cea mai mare pedeapsă din dosar 11 ani și 8 luni de închisoare.







