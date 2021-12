„Este încă un capitol de doliu în despărţirea naţiunii noastre de o generaţie de sud-africani remarcabili, care ne-au lăsat moştenire o Africă de Sud eliberată”, a transmis președintele sud-african.

Moartea lui Tutu survine la doar câteva săptămâni după cea a ultimului președinte din epoca apartheidului din Africa de Sud, FW de Clerk, care a murit la vârsta de 85 de ani. Președintele Ramaphosa a spus că Tutu este „un lider spiritual emblematic și militant global pentru drepturile omului”, potrivit BBC.

Născut la 7 octombrie 1931, în oraşul Klerksdorp, provincia Transvaal, Africa de Sud acesta a studiat la Johannesburg Bantu High School, apoi şi-a completat educaţia la Praetoria Bantu Normal College, devenind profesor. În 1954, a absolvit Universitatea Africii de Sud.

RIP Archbishop Desmond Tutu, 90. A magnificently charismatic & heroic figure who won the Nobel Peace Prize in 1984 for his relentless campaign against Apartheid in South Africa. Love his quote: ‘If you want peace, you don’t talk to your friends. You talk to your enemies. pic.twitter.com/7t7OVhU71Z