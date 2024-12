Poliția crede că suspectul, care a fost găsit mort în interiorul clădirii, era student la Abundant Life Christian School.

„Ofițerii au găsit în clădire un minor despre care cred că a fost responsabil pentru acest atac armat. Credem că trăgătorul era elev în această școală”, a declarat șeful poliției locale, Shon Barnes.

Potrivit medicilor, rănile victimelor variază de la minore până la cele care pun viața în pericol. Intervenţia poliţiei nu a necesitat folosirea armelor din dotare.

