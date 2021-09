Bărbatul care a comis atacul terorist a fost catalogat drept un „extremist violent” de premierul Jacinda Ardern, care a susținut o conferință de presă la scurt timp după atac. Ea a precizat că bărbatul s-a inspirat din „ideologia ISIS” și este „un lup singuratic”.

Teroristul este din Sri Lanka și a venit în Noua Zeelandă în 2011, iar de cinci ani, adică din 2016, era în atenția autorităților.

Vineri, bărbatul a intrat într-un supermarket și a înjunghiat mai multe persoane, înainte să fie împușcat mortal. Poliția nu a confirmat însă dacă bărbatul avea o armă de foc asupra sa. La fața locului au venit 10 mașini de poliție și ambulanțe.

BREAKING: *Stabbing* New Zealand police shot dead a man after he entered an Auckland supermarket and stabbed multiple people, with at least six reported injured pic.twitter.com/c0d9nJCq2Z