O avalanșă produsă în Cheile Tișiței , din Munții Vrancei, a dus la blocarea a 29 de persoane din cauza alunecării de zăpadă. O femeie care a fost dată dispărută a fost găsită decedată.

UPDATE ora 15:50 Avalanșa este considerată de către specialiști drept atipică, mărturie stând și declarația unui ghid care vine în zonă de 20 de ani.

„Noi numai ce intrasem pe Cheile Tișiței, iar înaintea noastră se afla un grup de 27 de tineri din București, care aveau în plan să străbată întreaga zonă – 9 km dus și 9 km întors. Erau la aproximativ 2 kilometrii de intrarea în chei. Noi eram la aproximativ 10 minute în urmă, când am auzit sirena celor de la SMURD, iar la scurt timp echipajul a trecut în fugă pe lângă noi și ne-a spus că a avut loc o avalanșă. Eu împreună cu câțiva bărbați din grupul meu am mers până acolo și am ajutat puțin. Au fost două fete surprinse de avalanșă, ambele fiind aruncate în râu. Una a fost găsită imediat și salvată. Eu vin aici în zonă de 20 de ani și nu am auzit niciodată de avalanșă aici. Am vorbit cu sătenii și nici ei nu au mai pomenit. Probabil de vină sunt defrișările“ a declarat în exclusivitate pentru GOnext.ro, Costin-Ion Corboianu, ghidul celui de-al doilea grup de la Scorilo Vacanțe.