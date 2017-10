Vom avea parte de o iarnă severă, spune directorul ANM, Florinela Georgescu, din care nu vor lipsi fenomenele severe și temperaturi sub limita gerului.

„Fenomenele severe nu vor lipsi. Vorbesc aici despre viscole, despre posibile ninsori abundente si bineînţeles despre episoadele de ger. Acestea fiind elementele cele mai severe ale iernilor în România. Primele semnale arată că vom avea perioade lungi în această iarnă, în care vremea să se încadreze în normalul vremii de iarnă, ceea ce însemnă posibilitate foarte mare de apariţie a fenomenelor despre care vorbeam. În lunile noiembrie si decembrie, primele luni ale sezonului rece, este normal să fie si perioade cand temperaturile noaptea să scadă sub limita gerului. În lunile ianuarie si februarie avem în medie cel puţin 2 viscole”, a spus directorul ANM, Florinela Georgescu, potrivit Romania TV.

Și președintele Societății Meteorologice din România, Ion Sandu, spunea, în luna februarie, că iarna aceasta va fi asemănătoare cu cea din 2012.

„Vor fi furtuni cu 150 de km/oră. Iarna asta vor fi viscole foarte puternice, trebuie luate măsuri. Facem deducție logică: dacă și octombrie va fi mai cald, iarna aceasta va fi asemănătoare cu cea din 2012. Vor fi viscole foarte puternice. Trebuie luate măsuri. În 2012 a fost prăpăd!”, a spus Ion Sandu, la Antena 3.

Pe termen scurt, meteorologii au avertizat deja că ne așteaptă fenomente extreme, ceea ce înseamnă o răcire bruscă a vremii şi precipitaţii abundente, inclusiv sub formă de ninsoare.

„În cadrul unei transmisiuni în direct, meteorologul ANM, Mihai Timu, a declarat pentru Libertatea.ro că nu este exclus ca, în perioada următoare, ţara noastră să se confrunte cu fenomene meteo extreme.

Aşa cum am observat în această toamnă, am avut multe extreme. Pe normalitate am stat foarte puţin. Jumătate din septembrie a fost caniculă, apoi a fost acea răcire bruscă. Acum, suntem în această vreme deosebit de caldă, deci sunt semnale că, în ultima decadă, după 23 octombrie, vremea să se răcească. Să nu uităm că am avut, deja, un episod scurt de iarnă, în urmă cu o săptămână şi intrăm în luna noiembrie. Deci, creşte probabilitatea de apariţie a ninsorilor, încet-încet şi în zonele de câmpie să apară astfel de manifestări”, a declarat meteorologul ANM.