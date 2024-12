Cine a fost Elisabeta Rizea, eroina menționată de Elena Lasconi în contextul alegerilor parlamentare

„Am votat de aici de la Câmpulung unde a avut loc cea mai longevivă mişcare de rezistenţă împotriva comunismului şi sper să ne audă de acolo, de lângă îngeri, şi Elisabeta Rizea. Am votat cu încrederea că nu ne vom lăsa îngenuncheaţi, că vom rămâne liberi, vom gândi liberi. Am votat pentru România pe care o iubesc şi pe care sunt sigură că o iubiţi cu toţii. La mulţi ani, România!”, a declarat Elena Lasconi.

Elisabeta Rizea, Foto: Facebook/Lucia Hossu Longin

Elisabeta Rizea – simbol al luptei anticomuniste

Alături de Toma, Petre și Elena Arnăuțoiu, Elisabeta Rizea reprezintă un simbol al uneia dintre cele mai îndelungate și puternice rezistențe anticomuniste din Europa, desfășurată între 1949 și 1958 în comuna Nucșoara, județul Argeș.

Lupta împotriva regimului comunist a fost condusă de frații Petre și Toma Arnăuțoiu. Grupul inițial, format din 16 partizani, a beneficiat de sprijinul a sute de locuitori din comună, inclusiv al multor femei.

Recomandări Cum se fraudau alegerile parlamentare acum o sută de ani prin metoda suveica: „Cu ajutorul unui singur buletin sustras se pot falsifica sute de voturi”

Printre acestea s-a numărat și Elisabeta Rizea, care a devenit un simbol al rezistenței anticomuniste și o figură reprezentativă a comunei Nucșoara.

Foto: Elisabeta Rizea si Gheorghe Rizea

Sursa: Facebook/Destine frânte în închisorile comuniste

Tortura suferită de Elisabeta Rizea

În perioada comunistă, Elisabeta Rizea a fost supusă unor torturi brutale. Potrivit mărturiilor ei de după 1990, aceasta a fost bătută și torturată de către autoritățile comuniste pentru a dezvălui informații despre partizani.

Elisabeta Rizea, Foto: Facebook/Gheorghe Ninosanu

„Mi-au luat tot comuniștii. Ginerele, cuscrul, toți au făcut pușcărie pentru că eu am dat de mâncare la partizani. Mă aducea lumea cu țoala acasă. Ultima dată, a venit căpitanul Cârnu cu bastonul de cauciuc și o curea pe mână. «Spune!». N-am spus. «Îți dăm 300 de lei!». «Domnule căpitan, eu nu sunt Iuda, să-i vânz pe 30 de arginți…». M-a trântit pe jos. M-a legat și m-a bătut cu cauciucul, de la ceafă la călcâi, și pe stânga și pe dreapta. Dar n-am luat banii lui!”

Recomandări LIVE TEXT Alegeri parlamentare 2024 în România. Traian Băsescu îndeamnă românii să voteze, dar nu „d-ăștia care vor să întoarcă România cu o sută de ani înapoi”

Tortura a continuat cu smulgerea părului și bătăi până la sânge. Rizea a descris cum i-au legat coada de păr de un cârlig și au tras scaunul și masa de sub ea, lăsând-o să cadă.

Elisabeta Rizea si regele Mihai, Foto: Facebook/Violeta Onofrei

,,Apoi, m-au suit legată pe un scaun, de pe scaun pe masă, de pe masă pe alt scaun. Mi-a zvârlit basmaua din cap. «Spune!». Purtam coadă cu fundă. Mi-au aruncat fota și am rămas în ie. Mi-au legat coada sub cârligul de la lampa din casa boierului. Coada era groasă. Eram și eu altfel la 38 de ani… Cârnu mi-a tras scaunul. Ălălalt mi-a tras și masa. Coada mi-a rămas în cârlig și eu am căzut la pământ. Așa mi-au smuls părul. Am făcut tratament și nu mi-a mai crescut. Da tot nu i-am vândut…“, a declarat aceasta.

Rizea a suferit răni grave, inclusiv coaste rupte, dar a refuzat să divulge informații despre partizani.

,,Dacă vorbeam, omorau jumătate de sat! După ce mi-au tras masa de sub picioare, au început să mă bată cu un băț până la sânge. Mi-au rupt câteva coaste și am leșinat. Îmi făceam cruce cu limba în cerul gurii și mă rugam la Dumnezeu să mă ajute să nu spun nimic“, își amintea Elisabeta Rizea după 1990.

Recomandări Renumărarea voturilor s-a finalizat. Curtea Constituțională va face un anunț după închiderea urnelor. Ce distanță este între Lasconi și Ciolacu | SURSE

Un torționar notoriu menționat de Rizea a fost căpitanul Ion Cîrnu, care a decedat în 1976 fără a fi tras la răspundere pentru acțiunile sale.

Vezi care e prezența la vot la alegerile parlamentare 2024 și ce candidați sunt pe listele partidelor!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News