Emilia Ghinescu, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară și de petrecere, este invitata ediției de duminică a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de la ora 23:00, la Kanal D.

Cu o carieră muzicală de peste 30 de ani, Emilia Ghinescu a început să cânte la nunți încă de la vârsta de 12 ani și a devenit în timp, una dintre cele mai dorite interprete la petreceri. Duetele cu Nicu Paleru se bucură de succes de aproape trei decenii și tot de atunci publicul îi consideră pe cei doi artiști un cuplu și în viața reală.

Emilia Ghinescu, acum în vârstă de 46 de ani, a avut o copilărie chinuită, ale cărei sechele a încercat să le depășească prin studii aprofundate de psihologie. Artista este divorțată și are trei copii. Duminică, prin intermediul interviului maraton din cadrul emsiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, vedeta va oferi publicului mărturisiri uluitoare în ceea ce privește viața personală și va dezvălui detalii inedite ce țin de cariera profesională.

„Sunteți o cântăreață de 100 de mii de euro pe an?”, „Vă mai sabotează Constantin Enceanu?”, „A fost șocant să descoperiți pe Facebook că mai aveți și alți frați?”, „Care este cel mai mare regret al dumneavoastră?”, acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care Emilia Ghinescu va trebui să răspundă duminică, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată de la ora 23:00, la Kanal D.

Emilia Ghinescu a rămas cu traume din cauza tatălui vitreg

Cunoscuta artistă de muzică populară, Emilia Ghinescu, și-a deschis sufletul într-un interviu, unde a vorbit despre copilăria marcată de suferință și traume. Vedeta, care este mereu cu zâmbetul pe buze în fața publicului, a dezvăluit că tatăl ei vitreg i-a provocat momente cumplite, prin bătăi și umilințe ce au lăsat urme adânci.

„Adevărul care m-a durut pe mine cel mai tare a fost că tatăl meu nu era tatăl meu și că eram, oarecum, fata lui vitregă. Atunci am înțeles de ce mi se întâmplau toate lucrurile. Aveam în jur de 10 ani. Am aflat atunci când am învățat să citesc și am găsit cele trei certificate de naștere și nu înțelegeam de ce pe toate trei era aceeași dată de naștere, cu nume diferite de familie și același prenume. Bunica mi-a explicat ce s-a întâmplat, care este adevărul și atunci am început să înțeleg de unde atitudinea tatălui față de mine.”, a spus ea la emisiunea „La Măruță”.

Emilia și-a petrecut primii zece ani din viață într-un apartament din Pitești, împreună cu mama, sora și cel pe care îl credea tatăl său biologic.

„Îmi aduc aminte că mama a făcut un platou de salată de boeuf, iar eu, micuță fiind, nu am ajuns să îl iau din frigider și nici nu mi-a trecut prin cap să mă urc pe scaun. Am scăpat platoul pe jos, salata s-a împrăștiat, iar platoul s-a spart. Atunci când a venit tata, m-a luat de picioare și m-a bătut cu capul în jos. Am mâncat bătaie invers. Ne bătea cu furtunul de la mașina de spălat sau cu o curea”, a mai spus artista despre acea perioadă dificilă din viața ei.

În cele din urmă, când Emilia Ghinescu avea 10 ani, mama ei a găsit puterea să divorțeze, punând capăt coșmarului care le afecta întreaga familie. Cântăreața își aduce aminte că pașii tatălui vitreg o făceau să tremure de frică.

„De fiecare dată când venea de la serviciu îl auzeam pe scări. Aveam inima cât un purice pentru că nu știam ce am mai făcut greșit și din ce aș mai putea să mănânc bătaie. Ceva-ceva trebuia să se întâmple. Nu am avut o copilărie fericită. Aș minți să spun acest lucru”, a mai spus ea.

