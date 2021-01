În timp ce se afla în aer, avionul de marfă Boeing 777-F s-a lovit de un stol de păsări, structura avionului fiind deteriorată, a anunțat biroul de presă al THY într-un comunicat.

Turkish Airlines flight #TK6471, a Boeing 777-F, struck a flock of birds on approach to Istanbul-Atatürk Airport, Turkey ??. https://t.co/kmAUJbzLMn https://t.co/8GmW3XK8By