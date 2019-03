Avocatul lui Rizea, după condamnarea fostului deputat: ”Nu are obligaţia să se predea. Are dreptul de a-și prezerva libertatea”

„Niciun inculpat, condamnat, fie el şi de ICCJ, nu are obligaţia să se predea pentru executarea pedepsei. Toată lumea mă întreabă de ce nu se predă. Nu există această obligaţie, de a se preda”, a declarat avocatul Morărescu, pentru Libertatea.

El a explicat că „fiecare om are tendinţa naturală de a-şi prezerva starea de libertate”.

„Este un drept natural, care vine, hai să spunem aşa, din economia umanităţii. Este un drept natural. Legea penală îngrădeşte nişte drepturi, în anumite condiţii. Acest drept este îngrădit prin intervenţia forţelor de ordine”, a spus Morărescu.

Libertatea l-a întrebat pe avocat dacă asta înseamnă că Rizea nu se va preda, ci va aştepta să fie găsit şi arestat, însă Alexandru Morărescu a evitat răspunsurile directe.

„Discuţia este prematură în momentul acesta”, a spus avocatul.

Acesta nu a vrut nici să confirme dacă Rizea se mai află sau nu în Statele Unite ale Americii.

A fugit în SUA pentru că nu are bani

La termenul din 4 februarie, avocatul său anunţa că ex-deputatul Cristian Rizea a plecat în Satele Unite și locuiește la prieteni, întrucât are probleme financiare.

Avocatul le-a dat atunci judecătorilor o scrisoare semnată de Rizea, în care arată că nu mai vrea să fie audiat în fața instanței. Apărătorul a spus despre clientul său că are probleme financiare și că ”se plimbă din loc în loc”.

„Clientul meu mi-a dat un înscris olograf, în care solicită să fie citat la cabinetul de avocatură. Cristian Rizea nu are un domiciliu fix şi a trebuit să plece din Complexul Stejarii. Se plimbă din loc în loc în ţară şi străinătate. Are probleme financiare. Este în SUA în vizită la nişte rude. Nu are mijloace financiare. Nu vrea să dea o declaraţie în dosar”, a spus atunci avocatul Alexandru Morărescu.

Rizea a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor. El ar fi primit 300.000 de euro, bani disimulați prin contracte de împrumut, ca să intervină pentru ca o altă persoană să beneficieze de retrocedarea unui teren dintr-o zonă rezidențială din București.

Lucian Colţea, cetăţean american, a primit o condamnare de 2 ani închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă şi spălare de bani în formă continuată.

